أشرف بن شرقي يقترب من الانضمام إلى اتحاد جدة

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك السابق، من الانضمام إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ورحل بن شرقي عن صفوف نادي الزمالك عقب مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي، متجهاً إلى موطنه الأصلي المغرب، ولم يوقع مع أي نادي حتى الآن.

خطوة واحدة تفصل بن شرقي عن الانضمام إلى اتحاد جدة

وقال موقع “سعودي سبورت”، إن هناك خطوة واحدة تفصل بن شرقي عن الانضمام إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأضاف أن نادي اتحاد جدة السعودي بصدد التعاقد مع جناح هجومي لتدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة، على أن يتم التعاقد مع بن شرقي كأحد أفضل الأجنحة في الفترة الحالية.

واختتم: “أنه في حال فشل التعاقد مع لاعبين في مركز الجناح، والذين يتفاوض معهم الفريق حالياً سيتم التوقيع مع بن شرقي فوراً”.

كانت بعض التقارير مؤخراً قد أشارت إلى اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.