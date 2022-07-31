بالصور "الرابطة الإسلامية" تُنهي سلسلة زيارات لطلبة الثانوية العامة المتفوقين في قطاع غزة

أنهت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين سلسلة زيارات للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة في كافة محافظات قطاع غزة، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة لهذا العام.

وحضر الزيارات وفد رفيع المستوى من قيادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وقيادة الرابطة الإسلامية وأُطر الحركة في ساحة قطاع غزة لتشارك الطلبة المتفوقين فرحة تفوقهم وجني ثمرة جدهم واجتهادهم.

وفي كلمةً له تحدث عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأستاذ خالد البطش "إنّ حركة الجهاد الإسلامي تتقدم بأجمل التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين والمتفوقين في الثانوية العامة في فلسطين"، مؤكداً أن هذا اليوم هو إنجاز كبير يُسجل في تاريخ الشعب الفلسطيني، في ظل العدوان على الضفة وغزة والقدس.

وأضاف البطش أن طلبة التوجيهي بتفوقهم ونجاحهم، أثبتوا أنهم رغم المعيقات قادرون على التفوق والنجاح، وتجاوز كل العقبات أمام العملية التعليمية.

وبدوره أبرق الموجه العام للرابطة الإسلامية الأستاذ سامي البسيوني أجمل التهاني والتبريكات لجموع الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة.

ونوّه البسيوني إلى أننا "نراهن على كل من تفوق بأن يواصل مسيرة التميز والإبداع، في شتى الميادين التي تخدم شعبنا وقضيتنا، ونراهن أيضاً على كل من نجح، بأن يواصل طريق النجاح، وينشدَ التفوق في حياته الجامعية، وندعو الله بالتوفيق لكل من حالت الظروف دون نجاحه، بألا ييأس، ويحث الخطى نحو النجاح".

وأوضح البسيوني أن زيارات الطلبة المتفوقين تأتي ضمن باقة أفراح النجاح التي تطلقها الرابطة الإسلامية لهذا العام لطلبة الثانوية العامة، داعياً الطلبة لترقب المهرجان المركزي الكبير لتكريم طلبة الثانوية العامة الطريق إلى القدس على أرض منتجع أنطاليا غرب مدينة غزة السبت المقبل الموافق 6\8\2022م.





















