رابط فحص كابونة الوكالة(الكوبونة الموحدة) 2022-رابط فحص كابونة الوكالة الدورة الجديدة، لا يزال البحث على رابط وصفحة فحص كابونة الوكالة، مستمر ومتواصل عبر محركات البحث العالمية وخاصة محرك البحث قوقل، خاصة مع إعلان الوكالة عن البدء في توزيع الدورة الثانية من المساعدات الغذائية على اللاجئين في قطاع غزة، لذلك سنخصص لكم هذه المقالة للحديث عن رابط فحص كابونة الوكالة الدورة الجديدة، وذلك حرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تسهيل عملية البحث للمواطن الغزي والزائر والباحث الدائم لموقعها.

رابط فحص كابونة الوكالة(الكوبونة الموحدة) 2022

واعتمدت الأونروا نظاماً جديداً في توزيع المساعدات الغذائية "الكابونات" منذ مطلع هذا العام.

وذلك باستخدام السلة الموحدة (الكابونة الموحدة)، حيث تم توحيد جميع المواعد الغذائية التي يتم توزيعها على اللاجئين.

وأوضحت الأونروا أن حصة الشخص الواحد من الكابونة الموحدة ستكون كما يلي:

• 25 كيلو دقيق لكل شخص.

• 2 كيلو رز لكل شخص.

• 1 علبة زيت لكل شخص.

• نصف كيلو سكر لكل شخص.

• 0.8 حليب لكل شخص.

• نصف كيلو عدس لكل شخص.

• 1 كيلو حمص لكل شخص.

صفحة فحص الكوبونات - وكالة الأونروا لغوث و تشغيل اللاجئين

رابط فحص كابونة الوكالة الدورة الجديدة

وتواصل "الأونروا" جهودها المستمرة لضمان وصول المساعدات الغذائية للعائلات اللاجئة في قطاع غزة وذلك بالرغم من التحديات التي تواجهها تزامناً مع جائحة فيروس كوفيد 19، حيث بدأت دورتها الجديدة لتوزيع المساعدات الغذائية خلال العام الجاري2022، لذلك خصص لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة لنشر رابط فحص كابونة الوكالة (الكوبونة الموحدة) 2022، بعد رصد فريق العمل في الموقع عمليات بحث كثيرة خلال الساعات الماضية للرابط.

فحص كابونة الوكالة الدورة الثانية 2022

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا،في وقت لاحق ، البدء في الدورة الثانية لتوزيع المساعدات الغذائية "الكابونات" في جميع محافظات قطاع غزة .

وقالت الوكالة " إنها ستبدأ يوم الأحد الموافق 22 مايو 2022 في توزيع المساعدات الغذائية للدورة الثانية من العام 2022 ، حيث سيستفيد من هذه الدورة 1,141,775 لاجئ في قطاع غزة،رابط فحص كابونة الوكالة 2022...تسجيل كوبونات الوكالة2022

رابط فحص كابونة الوكالة(الكوبونة الموحدة) 2022

وفي نفس السياق: أوضحت الوكالة أن خدمة فحص الكابونة غير متوفرة في مراكز التوزيع ، ولكي تسهل اجراءات استلام كابونتك الرجاء إحضار المعلومات التالية في اليوم المحدد لاستلام الكابونة: 1. تاريخ الكابونة 2. نوع الكابونة 3. رقم الدفتر 4. رقم الصفحة مع العلم أنه غير مسموح استلام الكابونة قبل اليوم المحدد.

للوصول لرابط الفحص اضغط هنــــــــــــــا

رابط فحص كابونات وكالة الغوث للدورة الجديدة

و تواجه الأونروا عجزا مزمنا في التمويل يقوض جهودها لتقديم الدعم الإنساني والتنمية البشرية جراء تراجع الدعم العربي لها، ودعم بعض الدول الأوروبية، ما أثر حتى على دفع رواتب موظفيها.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين والخدمات الأساسية، لاسيما التعليم والصحة، لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل لقضيتهم، رابط فحص كابونة الوكالة 2022...تسجيل كوبونات الوكالة2022

الرابط الرسمي لفحص كوبونات الوكالة للدورة الجديدة

وتعد كابونة الوكالة مهمة جدا لجميع اللاجئين المستفيدين منها في قطاع غزة إذ باتت نسبة الفقر عالية جدا مع ارتفاع البطالة وقلة فرص العمل واستمرار الحصار منذ نحو 15 سنة على التوالي.

يُذكر أن رابط فحص كوبونات الوكالة يشهد ضغطا كبيرا في مثل هذا الوقت من كل شهر.