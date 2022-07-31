مانشستر يونايتد يستهدف نجم ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية، مساء الأحد، أن مانشستر يونايتد يوجه أنظاره نحو التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد، وسط منافسة متوقعة على خدمات اللاعب من الجار ليفربول.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، يبدو مانشستر يونايتد مستعدا لتقديم عرض للجناح الإسباني ماركو أسينسيو.



ويتبقى في عقد أسينسيو (26 عاما) الحالي مع ريال مدريد، عام واحد، وسيحرص النادي الملكي على بيعه، رفضا منه للرضوخ لمطالب اللاعب المتزايدة حول الحصول على أجر مرتفع خلال مناقشات العقد الجديد.



ومع ذلك، ما زال ريال مدريد يريد 34 مليون جنيه إسترليني نظير التخلي عن أسينسيو، الذي أقال مؤخرا وكيل أعماله.



وشارك أسينسيو في تحضيرات الموسم تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي في الولايات المتحدة، وسجل هدفا الليلة الماضية في شباك يوفنتوس (2-0).