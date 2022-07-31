"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في مصر وكوبا والمغرب وتركيا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر عدد من المنح الدراسية في كل من مصر والمغرب وتركيا وكوبا، وذلك للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة.

وأوضحت الوزارة أنه بإمكان الطالب/ة التقدّم للمنافسة على المنح في دولة واحدة فقط، وأنه في حال عدم ترشيحه لأي من المنح في الدول المذكورة؛ فإنه يستطيع التقدّم للمنافسة على منح الدول الأخرى التي ستعلن عنها الوزارة لاحقاً.

ودعت "التعليم العالي" الطلبة الراغبين بالمنافسة على أي من المنح المذكورة لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل.