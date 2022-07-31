تشكيل الزمالك المتوقع امام بيراميدز والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز- بث مباشر أون تايم سبورت ONTIME SPORTS مباراة الزمالك اليوم، الزمالك وبيراميدز لا زالت أحدث هذه المباراة المقرر عقدها يوم غداً الإثنين 1/8/2022، تثير التساؤلات حول التوقعات الممكنة لنتيجة هذه المباراة وكذلك التشكيل المتوقع لكلا من الزمالك أمام بيراميدز وكذلك تشيكل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك، فى ظل التنافس الكبير والواسع من الزمالك وبيراميدز والأهلي المصري على للقب الدوري المصري 2022، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وضمن متابعتها الدائمة لعمليات البحث التي تجرى بشكل شبه دائم على محركات البحث قوقل وغيرها خصصت لكم عشاق الدروي المصري وخاصة جمهور الزمالك وبيراميدز، هذه المقالة للحديث عن التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وبيراميدز غداً الإثنين، بعدما حقق الفارس الأبيض فوزًا ثمينًا على نظيره فيوتشر بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع امام بيراميدز

ومن المقرر أن تنطلق صفارة البداية بين فريقي الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم غد الاثنين 1 أغسطس 2022، وذلك ضمن الجولة الـ 28 من منافسة الدوري المصري الممتاز، لذلك يبحث عشاق كرة القدم عن موعد هذه المباراة ويواصلون الاهتمام بالاطلاع على، موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري، خاصة أنها تلعب بين فريقين من أقوى الفرق على صعيد الجمهورية المصرية.

تشكيل الزمالك اليوم

وفي مقالنا تشكيل الزمالك المتوقع امام بيراميدز والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز- بث مباشر أون تايم سبورت ONTIME SPORTS مباراة الزمالك اليوم، من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ونظيره بيراميدز يوم الإثنين الموافق الأول من شهر أغسطس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي " الونش" – محمد عبدالغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: إمام عاشور – إسلام جابر – محمد أشرف " روقا" - سيد عبد الله "نيمار" – أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز اليوم في الدوري

ويواجه فريق الزمالك الأول لكرة القدم نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، مساء يوم الأثنين على ستاد القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك المبارة وهو متصدر الدوري المصري برصيد 63 نقطة، فقد فاز في في 20 مواجهة، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر في أربع مباريات.

ويستعد فريق الزمالك بشكل جيد لتلك المباراة، أمام بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 59 نقطة لينفرد بصدارة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز

حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح- محمود الونش- محمد عبد الغني- حمزة المثلوثي.

خط الوسط: أحمد سيد زيزو- أشرف روقا- إسلام جابر- إمام عاشور – سيد عبدالله.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

"تشكيل الزمالك المتوقع امام بيراميدز والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز- بث مباشر أون تايم سبورت ONTIME SPORTS مباراة الزمالك اليوم"، ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وبيراميدز عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك اليوم الإثنين

القمر التردد FEC/SR الجودة

سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز اليوم

وفي اطار مقالنا بث مباشر أون تايم سبورت ONTIME SPORTS مباراة الزمالك اليوم- القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر مساء اليوم، وتنقل قناة أون تايم سبورتس ONTIME SPORTS الزمالك وبيراميدز اليوم الإثنين فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية، ويدخل فريق الزمالك المباراة وعينه على تحقيق الفوز ومواصلة طريقة وسلسلة الانتصارات التي حققها الفريق في الدوري الحالي 2022، وفي محاولة جديدة للمدرب لإثبات نفسه على أحقية قيادة الفريق الزمالك ومواصلة تحقيق معه الانتصارات، خاصة فيوتشر بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لذلك قررنا في مقالنا بث مباشر أون تايم سبورت ONTIME SPORTS مباراة الزمالك اليوم- القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز مساء اليوم من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا

معلق مباراة الزمالك وبيراميدز

يسبق مباراة الزمالك وبيراميز الاستديو التحليلي الذي يضم كوكبة من نجوم التحليل، ويعلق على المواجهة المعلق الصوتي مدحت شلبي على القناة الصوتية الاولى، وحاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية.

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره فريق الزمالك غدًا الإثنين في الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز ضد الزمالك

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة مساء غدًا الإثنين عند تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد القاهرة الدولي.

ويتوقع أن يدخل تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز مباراة الزمالك بتشكيل مكون من:-

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الزمالك

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أحمد توفيق.

خط الوسط: نبيل دونجا - رمضان صبحي - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - وليد الكرتي.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك في الدوري

وفاز فريق بيراميدز ضد نظيره فريق البنك الأهلي في الجولة الماضية بهدف نظيف، وفاز الزمالك بنفس النتيجة أمام نظيره فريق فيوتشر.

ويتواجد فريق بيراميدز في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة، بينما يحتل الزمالك الصدارة برصيد 63 نقطة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز اليوم