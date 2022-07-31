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بعد قليل.. تغريدة مهمة للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:32 م
31 يوليو 2022
بعد قليل.. تغريدة مهمة للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة
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