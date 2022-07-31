‏بعد قليل.. تغريدة مهمة للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:32 م
31 يوليو 2022
عاجل.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

‏بعد قليل.. تغريدة مهمة للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة 

متعلقات