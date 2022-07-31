الاحتلال يصادق على خصم مبلغ 600 مليون شيكل من أموال المقاصة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاحد، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي "المصغر" صادق على خصم مبلغ 600 مليون شيكل من أموال المقاصة التي تجمعها "إسرائيل"، من الضرائب لصالح السلطة الفلسطينية.

وبحسب موقع صحيفة معاريف العبرية، فإن المبلغ هو نفس الذي تم دفعه العام الماضي من قبل السلطة الفلسطينية لأهالي الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتضمنت اتفاقية باريس بنودا تنص على تحويل "إسرائيل" مبالغ شهرية للسلطة الفلسطينية تعرف بـ (المقاصة)، والمقاصة مصطلح اقتصادي يعني آلية مالية لتسوية المعاملات التجارية والمالية والمصرفية بين الأشخاص والبنوك والجهات المختلفة.

وبدأت أزمة الاقتطاعات من أموال المقاصة في مارس/آذار 2018 حين صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح لحكومة إسرائيل احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) تعادل تلك التي تقدمها السلطة كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.