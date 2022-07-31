إيران تعلن احتجاز مواطن سويدي بتهمة "التجسس"

أعلنت إيران، اليوم الأحد، أنها احتجزت مواطنا سويديا بتهمة "التجسس" وبسبب سلوكه المشبوه داخل البلاد.

وقالت وزارة الأمن الايراني، في بيان لها، إن "المشتبه به كان تحت المراقبة خلال زيارات متعددة سابقة لإيران، وتم اعتقاله بسبب سلوكه المشبوه، واتصالاته، وزياراته للمدن التي لا يرتادها السائحون".

وأضافت الوزارة، أن "الشخص المذكور زار إيران مؤخرا بعد اعتقال جاسوس أوروبي آخر للحصول على معلومات" حول هوية ذلك الشخص.

يأتي ذلك بعد عشرات الاعتقالات المماثلة لأوروبيين ومزدوجي الجنسية من قبل إيران في الأشهر الأخيرة بتهم أمنية مختلفة.

وليس من الواضح ما إذا كانت القضية مرتبطة بما قالته وزارة الخارجية السويدية في مايو/ أيار الماضي بشأن مواطن سويدي محتجز في إيران، بعد أيام فقط من إصدار تحذير سفر يحث مواطنيها على عدم زيارة البلاد.

وتصاعد التوتر بين طهران وستوكهولم منذ اعتقال مسؤول قضائي إيراني سابق ومحاكمته في السويد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وعمليات إعدام جماعية لمعارضين إيرانيين أواخر الثمانينيات.

الجدير بالذكر أن الجاسوس السويدي يضم ملفه زيارة قام بها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل زيارته إلى إيران، بحسب وكالة "إرنا" المحلية.