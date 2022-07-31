حمدونة : قضية الأسرى ثرية على الصعيد الأكاديمي كمادة بحثية في كل العناوين وكل العلوم

دعا مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الأحد، الأكاديميين والباحثين والمختصين والمؤسسات الفاعلة في مجال الأسرى ، بالمشاركة بأبحاث محكمة وأوراق عمل في كل مكان في الداخل والخارج وفى الجامعات والمؤسسات ومراكز الأبحاث .

وأشار حمدونة، إلى أن قضية الأسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية تدخل في كل عنوان معلن عنه في أي تخصص ومجال ومؤسسة وفى كل عنوان يمكن طرحه في أي مجال وأى علم من العلوم .

وتعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي قرابة الخمسة آلاف أسير وأسيرة داخل السجون وسط ظروف إنسانية صعبة للغاية.