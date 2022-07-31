أول صورة لطارق النهري بعد خروجه من السجن -من هو الممثل طارق النهري السيرة الذاتية ويكيبيديا، "طارق النهري" تصدر أسم الفنان المصري طارق النهري ، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد الافراج عنه وفقاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 329 لسنة 2022، بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، وكان من بينهم الفنان طارق النهري، الذي قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة في 23 فبراير عام 2019، بمعاقبته و9 آخرين بالسجن المؤبد، لذلك وضعنا لكم في فريق العمل بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن تعليق وصورة الفنان المصري طارق النهري عقب خروجه من السجن، وأُطلق سراح الفنان طارق النهري، أمس السبت، تنفيذا للقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحمل رقم 329، بالعفو عن عدد من الصارد ضدهم أحكام قضائية، وبينهم "النهري".

قصة القبض على طارق النهري

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق صورة للفنان طارق النهري، أثناء مشاركته في أحداث العنف والتخريب التي عُرفت إعلاميًا باسم أحداث «مجلسي الشعب والوزراء» في ديسمبر عام 2011، حيث أظهرت الصور الفنان وهو يحمل سلاحا ناريا كان بمثابة دليل إدانة له على اشتراكه في أحداث لعنف ومواجهة قوات الأمن.

وفي عام 2015، أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا بمعاقبة الفنان طارق النهري غيابيًا بالسجن المؤبد، بعد اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمي، والتجمهر، والتظاهر، وحيازة أسلحة نارية

من هو الممثل طارق النهري ويكيبيديا

وتقدم الدفاع الخاص بالفنان طارق النهري بعد ذلك بطلب إعادة إجراءات محاكمته في 23 فبراير عام 2019، إلا أن محكمة جنايات الجيزة أصدرت أيضًا حكمًا بمعاقبته حضوريًا بالسجن المؤبد، لما أُسند إليه من اتهامات، وقالت النيابة في أمر إحالته للجنايات إنه وآخرين عطلوا المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، إضافة إلى حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف وجودها في شارع الفلكيوتضمن قرار النيابة أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية، ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة المواني المصرية، وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

وأسدل الستار على محاكمة الفنان طارق النهري، في 4 يونيو 2022، أمام محكمة النقض، التي قضت بتخفيف السجن المؤبد إلى السجن 15 عامًا.





من هو طارق النهري ويكيبيديا

وضمن مقالنا أول صورة لطارق النهري بعد خروجه من السجن -من هو الممثل طارق النهري السيرة الذاتية ويكيبيديا، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهورية رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية وهم:

هشام فؤاد محمد عبد الحليم

قاسم أشرف قاسم أحمد

أحمد سمير عبد الحي علي

طارق النهري حازم حسن

عبد الرؤوف خطاب حسن خطاي

طارق محمد المهدي صديق

خالد عبد المنعم صادق صابر

من هو طارق النهري؟

وفي مقالنا أول صورة لطارق النهري بعد خروجه من السجن -من هو الممثل طارق النهري السيرة الذاتية ويكيبيديا، وُلد الفنان طارق النهري في 8 أكتوبر عام 1952، وهو ممثل ومخرج ومؤلف مصري، حصل على لقب الممثل الأول في مسابقة الوجوه الجديدة في الإسكندرية عام 1973م، ليبدأ حياته ممثلاً في التليفزيون مشاركًا في عدد من الأعمال الفنية كممثل منها «مسلسل البيت، تحت الأرض والنار، الطيبين، الحارة، فيلم الطريق إلى إيلات»، إلى جانب تأليفه أفلام « لو كان ده حلم، الشجعان، والأب الثائر»، وأخرج مسلسلات «جن مصور، نجوم في سماء التاريخ»، ومجموعة من الأغاني.

تقترب المسيرة الفنية للفنان طارق النهري كممثل من 120 عملا فنيا، آخرها مسلسل “طاقة نور”، وصدر بعد ذلك حكم غيابي ضده لاتهامه في قضية حرق المجمع العلمي وأحداث مجلس الوزراء وظل هاربًا رغم صدور أمر بضبطه وإحضاره ثلاث مرات من محكمة جنايات القاهرة.

أول صورة لطارق النهري بعد خروجه من السجن

وانتشرت صورة لطارق النهري لحظة خروجه من السجن واستقبال أصدقائه له،

وكان طارق الخولي، عضو مجلس النواب ولجنة العفو عن المسجونين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية.

وجاء من بين الأسماء المفرج عنها الفنان طارق النهري الذي تم حبسه في 2020، وقضت محكمة النقض بتخفيف عقوبته من السجن المؤبد إلى ‏‏15 عام في القضية التي عُرفت باسم "أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي".

أول صورة لـ طارق النهري بعد الإفراج عنه

وبدأت أزمة طارق النهري في أوائل شهر أبريل عام 2012، وجهت مديرية أمن القاهرة اتهاما للممثل طارق النهري بتحريض بعض الأشخاص ضد ضباط ‏الأمن في أحداث مجلس الوزراء‎، وكان من ضمن التهم المنسوبة إليه، تهمة إثارة الشغب والفوضي في التصادمات التي اندلعت بين معتصمي مجلس الوزراء والشرطة ‏العسكرية، وأمرت النيابة بحبسه 30 يومًا على ذمة القضية، وفي منتصف عام 2013، انتشرت صورة للنهري وهو يمسك مسدس ويصوبه تجاه مجموعة من المعتدين على اعتصام ميدان التحرير، ‏كان تعليقه على انتشار هذه الصور أنه قال "المعمل الجنائي قادر على إثبات أن المسدس الذي أمسكته بيدي كان (رصاص فشنك)، ‏وغرضي الوحيد من استخدامه كان لتخويف الإخوان‎".





طارق النهري السيرة الذاتية

تعرضت مسيرة طارق النهري للتوقف منذ العام 2017 بسبب ظروف الاعتقال، جراء ملاحقته قانونياً بعد مشاركته بأحداث ميدان التحرير فيما يسمى بالربيع العربي، وفي الصفوف التالية قائمة بأبرز بيانات سيرة النهري الذاتية، وهي، كما يلي: