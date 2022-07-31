فالفيردي: لست مضطرا للحديث عن برشلونة

تحدث فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، عن استعدادات الميرنجي للموسم الجديد، عقب الفوز وديًا بهدفين دون رد على يوفنتوس.



وقال فالفيردي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الأمر المهم في مباراة يوفنتوس أنها تساعدنا على رفع الوتيرة والتحسن بدنيًا وفنيًا. هذا ما سيمنحنا الوقود طوال العام".



وأضاف: "هناك تحسن دائم من أسبوع لآخر. لم يكن لدينا إيقاع في الكلاسيكو، والآن الوضع أصبح مختلفًا".



وكان الميرنجي خسر أمام برشلونة وديًا بهدف دون رد ضمن تحضيرات الموسم الجديد.

وحول اللعب في مركز الجناح الأيمن، علق: "إنها ليس أفضل نسخة من فيدي، لكنها جيدة.. أتمتع بثقة المدرب وتشجيع الفريق بأكمله".



وواصل: "كل لاعب في الفريق يتدرب بأفضل ما لديه. الزملاء الذين فازوا بالعديد من الألقاب يستمرون بهدف حصد المزيد ومنح رسالة للشباب".



وبشان التدعيمات الخاصة ببرشلونة، قال: "أنا لاعب في ريال مدريد، لست مضطرًا للحديث عنهم. لكنهم برشلونة وسيكون لديهم دائمًا فريق يقاتل من أجل كل شيء".



وحول ثلاثية كاسيميرو وكروس ومودريتش، تحدث فالفيردي: "إنهم رائعون.. أحاول أن أكون جزءًا منهم، لأنني أتعلم الكثير".