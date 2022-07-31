طالع: مفتاح القبول والتسجيل في كافة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة2022- مفتاح القبول الجامعة الاسلامية 2022، عقب انتهاء الثانوية العامة توجيهي من معرفة كل طالبة نتيجة نجاحه، والتي أعلنت الوزارة عنها يوم أمس السبت 31/7/2022م، حيث بلغت نسبة نجاح الثانوية العامة : " 68.12%.وبلغ عدد المتقدمين في كافة الفروع (85) ألف طالب/وطالبة مشتركاً، وكان عدد الناجحين منهم 58107، الأمر الذي يحتم على الطلبة وأهاليهم البحث عن التخصص المناسب لمجموع الدراجات التي تم الحصول عليها، لذلك نجد عمليات بحث كثير وتساؤلات متعددة عن مفتاح القبول والتنسيق للعام الدراسي الجديد 2022/2023م في الجامعات الفلسطينية سواء في الضفة أو قطاع غزة، لذلك وضعنا لكم في فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن مفتاح القبول للتخصصات الجامعية في كافة الجامعات الفلسطينية سواء كانت الإسلامية أو الأزهر أو القدس المفتوحة وكذلك جامعة الأسراء وجامعة فلسطين للعام الدراسي المقبل 2022م.

مفتاح القبول الجامعة الاسلامية 2022

وأعلن د. محمد عواد مدير عام التقويم والقياس في وزارة التربية ، نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2022_2023 ، حيث بلغت نسبة نجاح الثانوية العامة : " 68.12%.وبلغ عدد المتقدمين في كافة الفروع (85) ألف طالب/وطالبة مشتركاً، وكان عدد الناجحين منهم 58107

وقال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، خلال المؤتمر الخاص بإعلان النتائج،، "نعلن اليوم نتائج الامتحان في دورته الأولى في محافظات الوطن والمدارس الوطنية في الخارج، تتويجا لجهد كبير بذله معلمونا، ونحن نوفر العوامل التعليمية وفق أقصى امكانياتها لجميع الطلبة، وتراعي الخصوصية الصحية والدينية، وتنظم الامتحان للأسرى داخل سجون الاحتلال وتفتح القاعات في المستشفيات للطلبة المرضى".

مفتاح التنسيق جامعة الإسلامية2022

وأنُشئت الجامعة الإسلامية بغزة انبثاقاً عن معهد الأزهر الديني أمام كثرة أعداد خريجي الثانوية وقلة حصولهم على فرصة التعليم العالي داخل قطاع غزة،وقد اتخذت لجنة معهد الأزهر الديني بغزة بتاريخ 12/4/1977م قراراً بتطوير المعهد إلى جامعة إسلامية تضم بصورة أولية كلية الشريعة والقانون وكلية أصول الدين وقسم اللغة العربية. بدأت الجامعة تتوسع بشكل كبير، فمع افتتاح الجامعة عام 1978م بدأ الطلاب يدرسون في كليتي الشريعة وقسم اللغة العربية (نواة كلية الآداب) وفي العام الجامعي 1979-1980 افتتحت كليتا أصول الدين والتربية، وفي العام التالي افتتحت كليتا التجارة والعلوم، وفي العام الجامعي 1985-1986 قررت الجامعة افتتاح كلية التمريض إلا أنها اضطرت لتأجيل ذلك بسبب رفض سلطات الاحتلال، وأعلنت الجامعة الإسلامية في بيان لها، اليوم الأحد ، أن مفتاح التنسيق للعام الدراسي 2023/2022م لطلبة الثانوية العامة 2022م في الجامعة الإسلامية بغزة، جاء عن النحوالتالي:





مفتاح القبول جامعة الأزهر2022

وأنشئت جامعة الأزهر - غزة في العام 1991 كمؤسسة للتعليم العالي تلبي طموحات الشعب الفلسطيني وتكون عنواناً لقدرة هذا الشعب على البذل والعطاء وقد كان قرار ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين في إنشاء هذه الجامعة هادفاً إلى غرس الشباب الفلسطيني في بلده وتدعيم جذوره فيها، وقد نمت هذه الجامعة نمواً سريعاً يستحق كل الإعجاب والتقدير.

وبدأت جامعة الأزهر بكليتين فقط هما: كلية الشريعة والقانون (كلية الحقوق الآن) وكلية التربية، وفي العام 1992 تم إنشاء أربع كليات أخرى هي: الصيدلة، الزراعة، العلوم، والآداب الإنسانية، ثم أضيفت لها في العام 1993 كلية سابعة وهي كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية.

مفتاح القبول في جامعة الأزهر 2022

وضمن مقالنا طالع: مفتاح القبول والتسجيل في كافة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة2022- مفتاح القبول الجامعة الاسلامية 2022، سنرفق لكم مفتاح القبول في جامعة الأزهر 2022، بعد إعلان الجامعة مفتاح القبول والتسجيل للتخصصات الدراسية للعام الدراسي المقبل 2022/2023م، وهي على النحو التالي:





مفتاح القبول في جامعة فلسطين 2022

جامعـة فلسطين جامعة فلسطينية أهلية أسست لأجـل خدمة الشعب الفلسطيني بكافة قطاعاته، على أسس أكاديمية وتقنيـة عاليـة. تتمتع الجامعة باستقلالية كاملة أكاديمية ومالية وإدارية، وتضع على عاتقها رسالة جليلة وهـي توفير مستوى رفيع وعصـري من التعليم الجامعي لطلابها، من خلال تهيئة بيئـة تعليميـة تساندها تقنيات إلكترونية حديثة متكاملة ومناهـج أكاديمية عالية الجودة، وكذلك تأمين خدمات الدعم والمساعدة للطلاب عبر مناخ جامعي متميز يضمّ خيرة من الخبراء والأساتذة الجامعييـن.

مفتاح القبول جامعة فلسطين

وأعلنت جامعة فلسطين في قطاع غزة عن مفاتيح القبول للالتحاقِ بتخصصاتها خلال العام الدراسي 2022-2023.

وقال عبر موقعها الإلكتروني "لقد اهتمت عمادة القبول والتسجيل بجامعة فلسطين منذ نشأتها على مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات للطلبة وذلك بالتعاون مع دائرة تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لتحسين آلية العمل وانجاز المهام المنوطة بها بشكل أفضل".









مفتاح القبول جامعة الأقصى

وأعلنت جامعة الأقصى في قطاع غزّة، اليوم الأحد الموافق 31/7/2022، عن مفاتيح القبول والتسجيل للعام الدراسي 2023/2022.

وأشارت الجامعة في نشرة لها لطلبة الثانوية العامة إلى أن هذه المفاتيح مقسمة على النحو التالي:

كلية العلوم الطبية – تخصص التمريض – علمي- 15 دينار للساعة، الطلاب بمعدل 70%، والطالبات بمعدل80%.

كلية العلوم الطبية – تخصص التمريض – علمي- 15 دينار للساعة، الطلاب بمعدل 80%، والطالبات بمعدل90%.

كلية العلوم الطبية – تخصص العلوم المخبرية – علمي - 15 دينار للساعة، الطلاب بمعدل 70%، والطالبات بمعدل 75%.

كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – علمي – 15 دينار رسوم الساعة – 65%

كلية الفنون الجميلة – 12 دينار

التربية الفنية – طلاب وطالبات – 60%

الديكور والتصميم الداخي- طلاب - علمي – 65%

طالبات – علمي- 70%

طلاب أدبي – 70%

طالبات أدبي 77%

تخصصات جامعة الأقصى مع سعر الساعة





معدلات القبول في جامعة الأقصى

وضمن مقالنا طالع: مفتاح القبول والتسجيل في كافة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة2022- مفتاح القبول الجامعة الاسلامية 2022 سنوضح لكم شروط قبول الطلبة الجدد في جامعة الأقصى بغزة، كما أوضحته الجامعة في بيان لها نشرت اليوم الأحد

أولا : قبول الطلبة ضمن البرامج النظامية :

الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة: أن تكون سنة الثانوية 2021-2020- 2019- 2018- 2017 أن يكون معدل الثانوية العامة 65% فما فوق. يخضع قبول الطالب لمفتاح القبول. الطلبة المحولين من جامعات أو كليات أخرى: أن يكون معدل الطالب فى الثانوية العامة 65 % فما فوق. أن تكون سنة الثانوية 2021 -2020- 2019- 2018 2017_ أن تكون ساعات الانجاز 24 ساعة فما فوق. أن يكون معدل الطالب التراكمي 70 % فما فوق. ألا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة أو الكلية المحول منها بسبب عقوبة تأديبية. ألا يكون الطالب مُنقطعاً عن الدراسة فترة زمنية تزيد عن أربع فصول دراسية. أن يستوفى الطالب جميع شروط القبول في جامعة الأقصى.

معدلات القبول في جامعة القدس المفتوحة 2022

وإيماناً من الجامعة بأهمية تخصص الرياضيات في مجالات المعرفة المختلفة، وبخاصة المجالات العلمية والتكنولوجية وبوصفه لغةً للعلوم الأخرى، فقد ارتأت الجامعة أن تقدم للطالب هذا التخصص، ويهدف القسم بصورة عامة إلى تخريج المؤهلين الذين يمتلكون التفكير المنطقي العلمي والمهارات البحثية العلمية في علوم الرياضيات ويتسمون بالفاعلية والمنافسة في سوق العمل للتواصل المستقبلي مع المجتمع المحلي وخدمته لصالح التنمية المنشودة.

إن رؤية قسم الرياضيات تنبع من الهدف الأساسي للتعليم الحديث وهو تكوين شخصية فكرية متطورة لدى الطالب؛ إذ إن الرياضيات تلعب دوراً كبيراً في بناء شخصية الطالب الفكرية ورفع مستواه ومؤهلاته، فَتَعَلّمُ الرياضيات يتطلب امتلاكَ قواعد المنطق الرياضي وأسس التفكير الاستنتاجي، مما يُكَوِّن لدى الطالب قدراتٍ وإمكاناتٍ فكريةً تساعده على مواجهة مشاكل المستقبل، وإيجاد حلول خلاّقة.

تخصصات جامعة القدس المفتوحة مع سعر الساعة2022

وفي مقالنا طالع: مفتاح القبول والتسجيل في كافة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة2022- مفتاح القبول الجامعة الاسلامية 2022، وأوضحت جامعة القدس المفتوحة أن مفتاح القبول والتنسيق لها في جميع أفرع التوجيهي هو 65 وسعر الساعة هو 19 دينار أردني مفتاح القبول والتسجيل جامعة القدس المفتوحة2022

يقبل الطلبة الراغبون في الالتحاق بجامعة القدس المفتوحة وفق الشروط الآتية:

- الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بغض النظر عن سنة التخرج، ولكن بمعدل لا يقل عن (55%) للتوجيهي القديم، و (65%) للتوجيهي الجديد.

- يقبل طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة بالفرع العلمي في جميع الكليات والتخصصات.

- يقبل طلبة الثانوية العامة للفروع الأخرى (العلوم الإنسانية-الأدبي، والصناعي، والزراعي، والتجاري، والتمريضي، والشرعي، والفندقي، والاقتصاد المنزلي، والإدارة المعلوماتية، والتعليم الصحي...إلخ) شريطة أن تكون شهادة الدراسة الثانوية العامة موجهة للتعليم الجامعي وليس لسوق العمل، في الكليات والتخصصات الأكاديمية بعد اجتيازهم امتحانًا خاصًا في مقررات علاجية، ولا يجوز لهم تسجيل أي مقررات تخصصية في أي تخصص قبل نجاحهم في المقررات العلاجية المطلوبة لذلك التخصص.

- يقبل حاملو شهادة الثانوية الشرعية الصادرة عن وزارة الاوقاف في تخصص تعليم التربية الإسلامية.

- يقبل حاملو شهادة (البجروت) في جميع التخصصات التي تطرحها الجامعة دون النظر إلى المعدل وسنة التخرج.

- يقبل الطلبة الذين تقل معدلاتهم عن (55%) في الثانوية العامة وفق نظام التجسير الذي تعتمده وزارة التربية والتعليم العالي، كما تقبل الجامعة الطلاب الراغبين في الانتقال إليها من الجامعات الأخرى وكليات المجتمع، ويحتسب لهم عدد من الساعات المعتمدة التي سبق لهم دراستها في تلك الجامعات، وفق آلية الاحتساب المعتمدة في الجامعة.

- يستطيع الطلبة الراغبون في الالتحاق بالجامعة تعبئة طلب الالتحاق الإلكتروني من خلال موقع الجامعة على الإنترنت www.qou.edu.

مفتاح القبول في جامعة الإسراء 2022

وأعلنت جامعة الإسراء، اليوم الأحد، عن مفاتيح التنسيق للبكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الدراسي 2022-2023.

سعر الساعة في جامعة الإسراء غزة



