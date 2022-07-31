دفع غرامة مالية بـ 300 ألف شيكل.. تعرف على تهمة نجل المعارض بنيامين نتنياهو؟

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن يائير نتنياهو، نجل زعيم المعارضة ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق بنيامين، سيدفع غرامية مالية قدرها 300 ألف شيكل (حوالي 90 ألف دولار) بعد إدانته بتهمة التشهير والافتراء.

وذكر الإعلام العبري، أن ما تسمى "محكمة دائرة تل أبيب" رفضت استئنافا قدمه يائير نتنياهو، ضد قرار محكمة الصلح الصادر في عام 2021، والذي يفرض عليه دفع 287500 شيكل تعويضا للصحفي آفي الكالاي، المحرر السابق لموقع Walla، الذي رفع ضده دعوى حول التشهير والافتراء.

ووفقا للقرار القضائي الجديد، سيتوجب على يائير نتنياهو كذلك، تسديد النفقات القضائية وقدرها 30 ألف شيكل.