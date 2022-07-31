قبعة ترامب الحمراء تُدخل عليه 80 ألف دولار يومياً!

أشار تقرير إعلامي أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جنى 80 ألف دولار يومياً من بيع قبعات MAGA الحمراء خلال حملته الانتخابية عام 2016.

وذكر جاريد كوشنر، صهر الرئيس في مذكراته التي ستصدر لاحقا، أن مساعدي ترامب طلبوا 100 قبعة فقط للبدء ببيعها قبل أن تحقق نجاحاً ضخماً بين صفوف مؤيدي ترامب في حملته الانتخابية، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وتحدث كوشنر عن أن ثمن هذه القبعات أسهم في تغطية معظم النفقات اليومية للحملة الانتخابية، مضيفا أن ترامب صمم القبعة بنفسه وطلب تصنيع ألف منها.

وأضاف، أن ترامب ارتدى القبعة خلال زيارته للحدود الجنوبية، لتصبح محور حديث الجميع على الإنترنت. أصبح الطلب على القبعة خيالياً، فعملت مع أماندا التي كانت تشغل منصب رئيسة قسم التسويق والاتصالات بمؤسسة ترامب، على إنشاء متجر إلكتروني، حيث بدأنا ببيع القبعات بما يصل إلى نحو 8.000 دولار يوميا.

ولم يذكر كوشنر تكلفة صناعة القبعات، لكن تشير التقديرات إلى أنها لا تزيد عن 2 إلى 3 دولارات للقبعة الواحدة.