آخر تحديث: تردد قناة الكوثر الفضائية alkawthar الجديد 2022 كافة الأقمار الصناعية

تردد قناة الكوثر الفضائية alkawthar الجديد 2022 كافة الأقمار الصناعية، رصد فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، عبر محركات قوقل وغيرها عمليات بحث كثيرة ومتواصلة على تردد قناة الكوثر الجديد نايل سات وغيرها من الأقمار الصناعية، لذلك وحرصاً من فريق العمل وضعنا لكم هذه المقالة للحديث عن تردد قناة الكوثر على جميع الاقمار 2022، كون القناة الايرانية تحظي بشعبية ومتابعة كبيرة من قبل الجمهور الايراني والعراقي الشيعي، بسبب المحتوى الهادف الذي تقدمه القناة الايرانية قناة الكوثر، والتي تركز على الخطاب الإعلامي لنشر الحقيقة وتسليط الضوء عليها للمساعدة في إحداث تغيير إيجابي وثقافي وفكري وسلوكي، ويبحث الكثير من المشاهدين عن تردد قناة الكوثر الجديد وهذا ما سنتعرف عليه في السطور القادمة.

تردد قناة الكوثر على النايل سات2022

وتأسست قناة الكوثر عام 2010م، وهي قناة إعلامية إيرانية تبث باللغة العربية من العاصمة الإيرانية طهران، ويتمحور التمركز العام لقناة الكوثر حول نشر الحقيقة وانتقاد الظواهر التي تعيق حياة المجتمع والأمة، ومعالجة هذه القضايا بالثقافة الإسلامية والقيم التربوية العامة.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم القناة يوميًا أربعة نشرات إخبارية مفصلة تتضمن تعليقات من خبراء ومحللين سياسيين، كما ينتشر مراسلوها في العديد من المدن العربية والإسلامية مثل غزة وبغداد وبيروت والقاهرة وصنعاء، ويتابعها جمهور كبير من العرب والمسلمين الشيعة من جميع أنحاء العالم.

تردد قناة الكوثر 2022

وتأتي هذه القناة على العديد من الأقمار الصناعية، حيث إن لها عدد كبير من المشاهدين والمتابعين الذين يقوموا بالبحث عنها من خلال هذه الأقمار لذلك ومن خلال الجدول التالي سوف نوضح لحضراتكم تردد قناة الكوثر على النايل سات وعرب سات وهوت بيرد 2022 وهو ما يلي:

التردد11392 (v)

الاستقطاب رأسي (v)

القمر الصناعي نايل سات،

معدل الترميز27500

معامل تصحيح الخطأ 7/8

الجودةSD

تردد قناة الكوثر الفضائية الجديد 2022 على النايل سات

وتقدم فضائية الكوثر محتوى متنوع من البرامج في شتى المجالات الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى العديد من البرامج الأخرى التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، ومن أهم برامجها ما يلي:" أسرتنا، يوم جديد، نور الهدى،الوجه الآخر، ثامن الحجج، صحافة اليوم، قضية ساخنة ، ساحة الرياضة، ما وراء العرض، مسائل وحلول ،الإسلام المحمدي، مع الإمام الرؤوف"

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التفاصیل👇🏻 https://t.co/z01yAdMSZa — قناة الكوثر الفضائية (@alkawthartv_ir) July 31, 2022

تردد قناة الكوثر الفضائية alkawthar الجديد 2022



القمر التردد FEC/SR الجودة

نايل سات 11392 (V) 27500 – 7/8 SD

نايل سات 11334 (H) 27500 – 5/6 SD

عرب سات 11747 (V) 27495 – 3/4 SD

هوت بيرد 10775 (H) 29900 – 3/5 SD

اسم القناة على قائمة القنوات “Al kawthar“

تردد قناة الكوثر على القمر الصناعي هوت

التردد 12437 القمر الصناعي هوت بيرد Hotbird معدل الترميز 29900 معامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة SD

تردد قناة الكوثر الفضائية الجديد 2022

خطوات استقبال التردد الجديد لقناة الكوثر على الريسيفر بسيطة ويمكن استقبال أي قناة فضائية بنفس الطريقة والخطوات مع اختلاف التردد وبيانات كل قناة، ويتم ذلك من خلال خطوات بسيطة وهي كالتالي:

الضغط على زر الإعدادات menu.

ستظهر قائمة بها عدة خيارات، انقر فوق تثبيت – Installation.

ثم الضغط على خيار التثبيت اليدوي Manual installation.

اختيار القمر الصناعي المراد استقبال القناة عليه.

كتابة تردد الكوثر الجديد وجميع البيانات الموضحة في الجدول أعلاه.

ثم الضغط على زر OK من خلال الريموت كنترول.

سيبدأ الجهاز في البحث عن القناة وستظهر رسالة تأكيد، اضغط على حفظ.

سوف تجد القناة في قائمة القنوات الرئيسية باسم (Al kawthar).

تردد قناة الكوثر الجديد 2022 علي الاقمار الصناعية