إصابة مستوطن رشقًا بالحجارة في قلقيلية وانتهاكات للاحتلال بالضفة والقدس

أصيب مستوطن، اليوم الأحد، رشقًا بالحجارة في بلدة عزون شرق قلقيلية، فيما تواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ورشق شبان مستوطنين بالحجارة عند مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية، ما أدى لإصابة مستوطن بجروح في رأسه وهروب آخر.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة والقدس، حيث أغلقت مدخل منزل المواطن مسلم نصر عبدالله في بلدة دير بلوط قضاء سلفيت.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب إلياس أبو رجب ووالدته وابن عمه، أثناء ترميم مدرسة الفيحاء قرب حاجز أبو الريش في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.

وفي القدس المحتلة، أغلقت قوات الاحتلال منطقة باب العامود وعدة شوارع بالقدس لتأمين جنازة أحد حاخامات الاحتلال.

كما أجرت قوات الاحتلال أعمال حفريات في منطقة القصور الأموية إلى الجنوب من المسجد الأقصى.

واقتحم ١٥٣ مستوطنا باحات المسجد الأقصى في الفترة الصباحية، بينما اقتحم ٤٢ مستوطنًا المسجد بعد ظهر اليوم.

ويستهدف الاحتلال مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، عبر سياسات ممنهجة ومخططات مستمرة، في مساع لتهويد المدينة وتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا.