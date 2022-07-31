تاريخ صرف دفعة الشؤون الاجتماعية شهر 8- موعد صرف شيكات الشؤون، ينتظر المستفيدون من مخصصات الشؤون الاجتماعية دفعة شهر 8 من شيكات الشؤون، فهم يعولون عليها كثيرا جدا في شراء أدنى مستلزمات حياتهم وأسرهم، فهي من أهم ما يبحث عنه الناي في هذه الأثناء، لاسيما وأن مر عليهم أكثر من 20 شهرا متواصلا لم يتلقوا سوى 100 دولار لا تسمن ولا تغني من جوع، مقابل احتياجات الك الأسر التي كانت تنتظر دفعتها كل 3 أشهر لسد بعض من احتياجاتها المنزلية والأسرية.

موعد صرف شيكات الشؤون شهر 8 2022

أكثر من 20 شهرا متتالياً، لم يتلقى مستفيدو الشؤون سوى فتات من الأموال، لهذا باتوا يحثون عن، تاريخ صرف دفعة الشؤون الاجتماعية شهر 8- موعد صرف شيكات الشؤون، لأن باتت حياتهم أشبه بالجحيم، كون ما كانوا يتلقونه من أموال يسد من بعض احتياجاتهم، إلا إنه في هذه الفترة لم يصرف لهم أي شيكل، سوى الـ 100 دولار قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، وسترفق لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد صرف شيكات الشؤون شهر 8 2022، فور الإعلان عنه من وزارة التنمية الاجتماعية، وهي الجهة المختصة عن التحدث في هذا الملف.

الله أكبر ولله الحمد،، ( 165 ) عائلة سترى السعادة غداً

تم بحمد الله استلام( 10 ) آلاف دولار من أخ فاضل وشهم وكريم من مدينة نابلس، وسنوزعهم بإذن الله غداً ( 200 شيكل لكل أسرة) من أسر المتعففين والمساكين والأيتام والمحرومين من شيكات الشؤون وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات pic.twitter.com/280rsESQxs — د. فهمي شُرّاب (@dr_fahmishurrab) June 4, 2022

كيف تؤثر مماطلة السلطة بقيادة محمود عباس في صرف شيكات الشؤون الاجتماعية على الأسر الفقيرة؟#الشؤون_حقي #فريق_مجاهدون pic.twitter.com/TXKk5I21ve — 🇵🇸♥ Yazed (@Yazed_So13) September 4, 2021

ما موعد صرف شيكات الشؤون رام الله

ويبحث المستفيدون من الشؤون الاجتماعية عن، ما موعد صرف شيكات الشؤون رام الله، إلا إن الوزارة لم تحدد أي تاريخ لصرف تلك المخصصات، بذريعة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، على الرغم من قرار استئناف المساعدات الأوروبية اعتبارا من الشهر الماضي، وسيدفعون لهم أموال عام 2021 التي لم يدفعوها لهم، ورغم ذلك لم تقدم وزارة التنمية على صرف كامل مخصصاتهم، وهو ما آثار غضبهم واستنكارهم واستيائهم متهمين الجهات المختصة بالتعمد في تكريس الحالة التي يعيشونها.

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منزله بلا تدفئة وكان ينتظر صرف"شيكات الشؤون"الاجتماعية لشراء مدفئة لأطفاله.



🔹المحتاجين في غزة المحاصرة بحاجة إلى وقفتكم

🌱صدقتك تخفف معاناتهم



🔸للمساهمة:00970595906772 pic.twitter.com/zzohMtWnZX — فريق بسمة الخيري (@basmakh7) January 27, 2022

تخيلوا الرئيس عباس يقرر باعادة الرواتب المقطوعة بسبب الانتماء السياسي ؟

أو يصرف شيكات الشؤون ؟؟

أو يصرف مخصصات الأ..سرى ؟؟

او يعترف بشهد.ا..ء عدوان ٢٠١٤ ؟؟

او يفرج عن المع...تقلين السياسيين ؟؟

يااااااه قديش بتكون قرارات كويسة ومقدرة !! — ابو ناصر 👨‍💻🖱 (@abonaseer_1111) May 30, 2022

موعد صرف شيكات الشؤون 2022 في غزة والضفة

ويعيش مستفيدو الشؤون الاجتماعية في محافظات الوطن عن، موعد صرف شيكات الشؤون 2022 في غزة والضفة، خاصة أنهم يعيشون أسوأ أزمة اقتصادية مالية ومعيشية منذ سنوات عدة، فباتوا يبحثون بكثرة عن، تاريخ صرف دفعة الشؤون الاجتماعية شهر 8- موعد صرف شيكات الشؤون، لأن وزارة التنمية الاجتماعية لم تصرف لهم أي دفعة نقدية منذ أكثر من سنة ونصف على التوالي، وهو ما أدى إلى اشتداد الأزمات المالية التي يعانون منها، حتى تكدست الديون عليهم للمتاجر والبقالات والصيدليات.