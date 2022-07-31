تاريخ صرف دفعة الشؤون الاجتماعية شهر 8- موعد صرف شيكات الشؤون

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:03 م
31 يوليو 2022
تاريخ صرف دفعة الشؤون الاجتماعية شهر 8- موعد صرف شيكات الشؤون
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تاريخ صرف دفعة الشؤون الاجتماعية شهر 8- موعد صرف شيكات الشؤون، ينتظر المستفيدون من مخصصات الشؤون الاجتماعية دفعة شهر 8 من شيكات الشؤون، فهم يعولون عليها كثيرا جدا في شراء أدنى مستلزمات حياتهم وأسرهم، فهي من أهم ما يبحث عنه الناي في هذه الأثناء، لاسيما وأن مر عليهم أكثر من 20 شهرا متواصلا لم يتلقوا سوى 100 دولار لا تسمن ولا تغني من جوع، مقابل احتياجات الك الأسر التي كانت تنتظر دفعتها كل 3 أشهر لسد بعض من احتياجاتها المنزلية والأسرية.

موعد صرف شيكات الشؤون شهر 8 2022

أكثر من 20 شهرا متتالياً، لم يتلقى مستفيدو الشؤون سوى فتات من الأموال، لهذا باتوا يحثون عن، تاريخ صرف دفعة الشؤون الاجتماعية شهر 8- موعد صرف شيكات الشؤون، لأن باتت حياتهم أشبه بالجحيم، كون ما كانوا يتلقونه من أموال يسد من بعض احتياجاتهم، إلا إنه في هذه الفترة لم يصرف لهم أي شيكل، سوى الـ 100 دولار قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، وسترفق لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد صرف شيكات الشؤون شهر 8 2022، فور الإعلان عنه من وزارة التنمية الاجتماعية، وهي الجهة المختصة عن التحدث في هذا الملف.

ما موعد صرف شيكات الشؤون رام الله

ويبحث المستفيدون من الشؤون الاجتماعية عن، ما موعد صرف شيكات الشؤون رام الله، إلا إن الوزارة لم تحدد أي تاريخ لصرف تلك المخصصات، بذريعة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، على الرغم من قرار استئناف المساعدات الأوروبية اعتبارا من الشهر الماضي، وسيدفعون لهم أموال عام 2021 التي لم يدفعوها لهم، ورغم ذلك لم تقدم وزارة التنمية على صرف كامل مخصصاتهم، وهو ما آثار غضبهم واستنكارهم واستيائهم متهمين الجهات المختصة بالتعمد في تكريس الحالة التي يعيشونها.

موعد صرف شيكات الشؤون 2022 في غزة والضفة

ويعيش مستفيدو الشؤون الاجتماعية في محافظات الوطن عن، موعد صرف شيكات الشؤون 2022 في غزة والضفة، خاصة أنهم يعيشون أسوأ أزمة اقتصادية مالية ومعيشية منذ سنوات عدة، فباتوا يبحثون بكثرة عن، تاريخ صرف دفعة الشؤون الاجتماعية شهر 8- موعد صرف شيكات الشؤون، لأن وزارة التنمية الاجتماعية لم تصرف لهم أي دفعة نقدية منذ أكثر من سنة ونصف على التوالي، وهو ما أدى إلى اشتداد الأزمات المالية التي يعانون منها، حتى تكدست الديون عليهم للمتاجر والبقالات والصيدليات.

 

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