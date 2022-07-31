وزير المالية الألماني يطالب بوقف انتاج الكهرباء باستخدام الغاز

طالب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، اليوم الأحد، بوقف إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز لتفادي اندلاع أزمة جديدة في اقتصاد البلاد.

وقال ليندنر – في تصريح صحفي - "يجب أن نعمل على منع حدوث أزمة كهرباء إضافة إلى أزمة الغاز".

وأضاف النائب الثاني للمستشار الألماني، أولاف شولتس: "لهذا السبب ينبغي عدم المضي قدما في إنتاج الكهرباء بالشكل الذي يحدث به الآن".

وفي إشارة إلى وزير الاقتصاد روبرت هابيك، قال ليندنر إن "هابيك لديه التفويض القانوني ليمنع ذلك".

وأشار ليندنر إلى أن هناك "الكثير من الأمور التي تدعو إلى عدم إغلاق محطات الطاقة النووية الآمنة والصديقة للمناخ، بل تدعو إلى تمديد استخدامها إلى 2024 إذا لزم الأمر".

وتستعد ألمانيا لأزمة طاقة حيث يحاول الاتحاد الأوروبي تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية وسط مواجهة بشأن عملية روسيا العسكرية الخاصة في أوكرانيا.