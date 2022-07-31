"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الأحد

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (31 يوليو)

وقالت الوزارة في تصريح صحفي " إن أولوية السفر ستكون للأسماء المدرجة في الكشوفات المتبقي من الحافلة السادسة، والسابعة حتى الرقم (200) من كشف (2022/28)هنـــــا، بالإضافة إلى الحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/29) هنــــا، داعية المدرجة أسماؤهم لضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ولفتت الوزارة إلى أن المتأخرين عن موعد سفرهم لا يسمح لهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وطالبت الوزارة بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مبينة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كشف المسافرين هنــــــا

كشف الجوازات المصرية هنـــــــــا