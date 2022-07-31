تفاصيل جهاز آيفون 14- تسريبات آيفون 14 الجديد وموعد نزوله

تفاصيل جهاز آيفون 14- تسريبات آيفون 14 الجديد -ايفون ١٤ عملاق آبل الذي ينتظره ملايين عشاق هذا النوع من الهواتف الذكية الثمينة لمعرفة المواصفات المتوقعة بشأنه، وكذلك الموعد المرتقب لنزول هذا الهاتف بجميع فئاته في العالم العربي وغيره، حيث أن البحث عنه يزداد كل أسبوع خصوصا أننا نقترب من الموعد الذي عهدنا شركة آبل الأمريكية تفصح فيه عن هواتفها الجديدة، ومع ظهور عدد كبير من التسريبات حول هذا العملاق والمواصفات الخارقة التي تُقال عنه، لذا نقدم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أهم الأخبار الواردة حول هذا الهاتف خصوصا من المواقع العالمية التي تهتم بهذا النوع من المواضيع بل إنها متخصصة في أخبار الجوالات وما يدور حولها، ولا شك أن هذا الهاتف سيكون من أقوى هواتف آبل المنتظرة، حيث أن التسريبات التي تدور حوله تؤكد أن هذا الهاتف له عدد من الميزات الخارقة، وسنعرضها لكم بالتفصيل.

تفاصيل آيفون 14 المرتقب

نظرًا للإعادة التصميم الذي من المتوقع أن يجري، كانت هناك بعض الشائعات هنا وهناك حول آيفون 14، إليك أهمها:

إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها في مصانع أبل، فمن المحتمل أن نكون على بعد شهرين فقط من إطلاق آيفون 14، وهناك الكثير من الشائعات التي يتم تداولها. على الرغم من أن شركة أبل لم تؤكد رسميًا هذا الهاتف الذكي القادم، إلا أن الإنترنت مليء بشائعات حول آيفون 14 والذي من المتوقع أن يتم إعادة تصميمه بالكامل.

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بالنسبة لبعض الناس، فإنهم يشترون الهواتف فقط عند الحاجة. بالنسبة للآخرين، هذا هو أفضل جزء في حياتهم - حيث تجدهم على اطلاع على أحدث الهواتفق، ويسارعون للذهاب إلى متاجر أبل لشراء الآيفون الجديد الذي لا بد منه. بغض النظر عن رأيك في هذا الموضوع أعتقد أن هناك إجماع على أنه من المثير انتظار ما تعلن عنه أبل.

سواء كنت من محبي أبل للنخاع أو من محبي التكنولوجيا الذين يتوقون إلى معرفة ما يدور في ذهن الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها بالنسبة لجهاز آيفون 14، فإليك كل ما نعرفه من التسريبات والشائعات حتى الآن عن الهاتف المحمول الأكثر توقعًا!

شائعات حول آيفون 14

نظرًا للإعادة التصميم الذي من المتوقع أن يجري، كانت هناك بعض الشائعات هنا وهناك حول آيفون 14، إليك أهمها:

أبل قد تستغني عن النوتش وتستبدلها بفتحة صغيرة مستطيلة الشكل، مع ثقب صغير إلى جانبها

في تقرير جديد، يعتقد المحلل Ming-Chi Kuo أن طرازات iPhone 14 Pro للعام المقبل ستحتوي على شاشة مع ثقب صغير وكاميرا عريضة بدقة 48 ميجابكسل.

وفقًا للعديد من الوقائع التي تم تسريبها بواسطة Ming-Chi Kuo، الذي يمكن القول إنه محلل منتجات أبل الأكثر موثوقية على الساحة، ستقوم أبل في النهاية بإزالة الشق من iPhone 14 Pro وستستبدله بثقب وفتحة على شكل حبة رز لمستشعرات Face ID والكاميرا الأمامية.

وداعًا بصمة الوجه Face ID

لا تقلق، لطالما انتشرت الشائعات التي تدعي أن شركة أبل قد تتخلى عن الـ Face ID لصالح Touch ID تحت الشاشة. ولكن ماذا عن مزيج من الاثنين؟ وفقًا لمحلل العرض روس يونغ ، فإليك ما يلي:

الترجمة: نعتقد الآن أن Apple سيكون لديها تصميم ثقب + حبة على طرازي iPhone 14 Pro و Pro Max. الثقب الأصغر لن يكون غير مرئي ... سيكون مفهوم الثقبين فريدًا يميز أجهزة أبل، مثل النوتش، وليس مثل جميع طرازات هواتف Huawei

مرحبًا بهاتف iPhone Max الأرخص

ستطلق آبل أربعة طرز من iPhone 14 في عام 2022، بما في ذلك iPhone Max الجديد والرخيص ليحل محل iPhone Mini الذي أحيل الي التقاعد.

eSIMs افتراضية

قد تكون بطاقات SIM المادية في طريقها إلى هواة أبل. وفقًا لأحد المطلعين على MacRumors، سيوفر iPhone 14 خيارًا لاستبدال فتحة بطاقة SIM القياسية بشريحة eSIM افتراضية. إنها بطاقة SIM رقمية بشكل فعال تسمح لك بتنشيط خطة دون الحاجة إلى بطاقة SIM فعلية.

إطار من التيتانيوم

سيكون إطار التيتانيوم لجهاز أبل iPhone 14 مصنوعًا من سبائك الألومنيوم. وهذا يجعل الهاتف أقوى من سابقيه بينما يجعله أخف من أي وقت مضى. كما أنها أكثر متانة ومقاومة للخدش.

المواصفات

-الشاشة: 6.1 بوصة على iPhone 14 ، وشاشة بحجم 6.7 بوصة على iPhone 14 Max ، وشاشة 6.1 بوصة 120 هرتز على iPhone 14 Pro ، وشاشة 6.7 بوصة 120 هرتز على iPhone 14 Pro Max.

- تحسين الكاميرا: مستشعر الكاميرا الرئيسي بدقة 48 ميجابكسل وهو عبارة عن أمبير كبير يصل إلى 12 ميجابكسل

- قوة المعالج: وفقًا لما ذكره روس يونغ، مراقب منتجات أبل، سيحتوي الهاتف الذكي على معالج Apple A16 Bionic ، والذي قد يكون واحدًا من أوائل رقائق 4 نانومتر. إذا كان الأمر كذلك ، فيجب على عشاق iPhone توقع زيادة كبيرة في الطاقة على شريحة 5nm A15 Bionic الموجودة في iPhone 13.

- برمجية جديد: بالطبع، سيكون iOS 16 متاحًا على طرز الآيفون الأخرى بدءًا من iPhone 8 ، لكن سلسلة iPhone 14 ستكون أول من يتم طرح البرمجية الجديدة عليها.

سعر آيفون 14

لا توجد أخبار رسمية عن سعر آيفون 14 حتى الآن. ولكن نظرًا لأن سعر iPhone 13 Pro يبدأ من 4199 درهمًا (999 دولارًا)، و iPhone 13 Pro Max بسعر 4,699 درهمًا (1099 دولارًا) ، نتوقع أن يكون iPhone 14 بسعر مماثل.

تاريخ الإصدار المتوقع

على الرغم من عدم وجود شائعات مؤكدة حول تاريخ الإصدار في الوقت الحالي، غالبًا ما تنزل إصدارات الآيفون في سبتمبر - باستثناء عام 2020 بسبب الوباء - لذلك مع أخذ ذلك في الاعتبار ، نتوقع طرح iPhone 14 في سبتمبر 2022. ما رأيك بكل ما قرأته عن iPhone 14 حتى الآن؟ هل تنوي شراءه شاركونا في التعليقات أدناه!