كيفية حرق الدهون دون ممارسة التمارين- عندما تهدف إلى التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، فإنك تبذل الكثير من الجهد لتحقيق هذا الهدف، قد تتبع نظامًا غذائيًا معقدًا أو تؤدي تمارين شاقة أو حتى تجويع نفسك في بعض الأحيان، لذا نقدم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لكم كيفية حرق الدهون دون ممارسة التمارين.

كيفية حرق الدهون دون ممارسة التمارين

بالنسبة لمعظم الناس، تلعب أمراض القلب دورًا مهمًا في رحلة إنقاص الوزن. إنه الشكل المختصر لـ "نشاط القلب والأوعية الدموية" الذي يساعد في إنقاص الوزن عن طريق ضخ الدم وزيادة معدل التنفس. تمارين الكارديو مفيدة في حرق السعرات الحرارية لأنها تسرع عملية التمثيل الغذائي للشخص. ومع ذلك ، هناك العديد من الأشخاص الذين لا يرغبون في إضافة تدريب القلب إلى نظام التمرين الخاص بهم.

ومع ذلك ، إليك قائمة بالطرق التي يمكنك من خلالها إنقاص الوزن دون ممارسة تمارين القلب.

طرق سهلة لحرق السعرات الحرارية والدهون

حمامات الساونا نعم! يمكنك إنقاص الوزن دون بذل أي جهد. كل ما عليك فعله هو الاسترخاء والجلوس في الساونا ، مما يساعد على حرق ما يصل إلى 600 سعرة حرارية في غضون ساعة و 300 سعر حراري في نصف ساعة. ومع ذلك ، أثناء تواجدك فيه ، لا تنس أن ترطب نفسك.

القيام بجلسة تدليك ثبت أن تدليك الجسم بالكامل يمكن أن يساعد في التخلص من 230 إلى 260 سعرة حرارية. بالإضافة إلى ذلك ، يلعب التدليك أيضًا دورًا حيويًا في تقليل السموم الضارة من الجسم. يمكن للتدليك أن يحسن الدورة الدموية في الجسم ، مما يساعد في خفض مستويات السموم في الجسم. يقال إن التخلص من السموم يؤدي إلى فقدان الوزن.

اخذ حمام جليدي تسرع الحمامات المثلجة أو الاستحمام البارد من عمل الدهون والعضلات البنية في الجسم. بمجرد أن يتم تسريع هذه الهرمونات ، يتم إطلاق نوعين من الهرمونات يسمى irisin و FGF21 . يساعد إطلاق هذه الهرمونات في حرق أنسجة الدهون البيضاء مما يؤدي إلى إنقاص الوزن. يُنصح بتناول 3 إلى 6 دقائق على الأقل من الحمام المثلج للحصول على أفضل النتائج.

ممارسة اليوغا تعتبر اليوغا واحدة من أكثر الاستراتيجيات فعالية لفقدان الوزن. يساعد بشكل كبير في حرق السعرات الحرارية ، وتقوية العضلات ، وتسريع معدل الأيض. اختر ممارسات اليوغا التي تنطوي على الكثير من الحركة الجسدية ويمكن أن تكون مثمرة في رحلة إنقاص الوزن.

تناول المغذيات الكافية يمكن أن يساعدك تقليل استهلاك الأطعمة عالية السعرات واستبدالها بأطعمة غنية بالمغذيات في رحلة إنقاص وزنك. يجب تضمين البروتينات الخالية من الدهون والفواكه والخضروات ذات الألياف والدهون الصحية في نظامك الغذائي.

اللجوء إلى الصيام المتقطع الصيام المتقطع هو نظام غذائي مقيد بالوقت ، ويتطلب من الشخص الصيام لفترة زمنية معينة. تتضمن الطريقة الأكثر شيوعًا الصيام المتقطع 16/8 ، حيث يقيد الشخص فترة الأكل اليومية إلى 8 ساعات والصيام لمدة 16 ساعة القادمة. يمكنك أيضًا اتباع نظام 5: 2 الغذائي ، والذي تستهلك فيه 500 إلى 600 سعر حراري فقط في يومين متتاليين من الأسبوع ، لكن تناول الطعام كالمعتاد في الأيام الخمسة المتبقية. الصيام المتقطع طريقة رائعة لتقليل الدهون الزائدة في الجسم. ولكن يجب على الأطفال والنساء الحوامل ومن يعانون من اضطرابات الأكل أن يتجنبوا طريقة الصيام هذه.