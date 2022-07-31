هيئة الأسرى: جامعة القدس تُخرج عشرة أسرى دراسات عليا في احتفالها أمس

خرجت جامعة القدس أمس السبت، خلال احتفالها الرسمي، عشرة أسرى طلاب من كلية الدراسات العليا من مختلف السجون، بعد اتمامهم كافة متطلبات الحصول على شهادة الماجستير.

وأشاد نائب رئيس هيئة الأسرى الوكيل عبد القادر الخطيب بالجهود العظيمة التي يبذلها أسرانا في سبيل إتمام دراستهم وتعليمهم، فإن تمكن عشرة أسرى من الحصول على شهادة الماجستير داخل السجون والمعتقلات، رسالة لهذا الاحتلال بأنه مهما تمادى في غطرسته وهجمته وحرمانه، إلا أن الإصرار والتشبث بالامل وحب الحياة قادر على التفوق والانتصار على كل سياسات الاحتلال.

وقال الخطيب " بأسمائهم العشرة زينوا احتفال تخريج هذا الفوج لجامعة القدس، حضرت أرواحهم ورسموا الفرح والبهجة على كل الحاضرين".

وتمنى الخطيب التوفيق والنجاح لهؤلاء الأبطال، وأن نفرح بهم وبكافة أسرانا وأسيراتنا أحراراً خارج هذه السجون والمعتقلات الظالمة، مشيداً بالجهود العظيمة لكافة الأسرى الذين يكملون مسيرتهم التعليمية، وباللجان العلمية المشرفة عليهم.