موعد يوم عاشوراء 1444- موعد صيام يوم عاشوراء 2022

موعد يوم عاشوراء 1444- موعد صيام يوم عاشوراء - مع بداية العام الهجري الجديد 1444/2022 فقد استقبلت الأمة الإسلامية السبت غرة شهر محرم وشهر محرم هو أول الأشهر الهجرية وأحد الأربعة الأشهر الحرم، ويأتي يوم عاشوراء في اليوم العاشر من شهر محرم، وهو اليوم الذي أنجى الله تعالى فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، لذا فإن صيامه فضل، حيث يسأل كثيرون عن موعد يوم عاشوراء 1444- موعد صيام يوم عاشوراء، حيث يترقب المسلمون قدوم يوم عاشوراء فهو من الأيام المباركة التي أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه بالقول والفعل، فينال فيه المسلم ثوابًا عظيمًا بصيامه فقد صامه الرسول بعد قدومه إلى المدينة، ويصومه المسلمون شكرًا لله تعالى أن نجى موسى عليه السلام من جنود فرعون وأغرقهم في البحر، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية موعد يوم عاشوراء 1444- موعد صيام يوم عاشوراء.

موعد يوم عاشوراء 1444

يوم عاشوراء هو يوم العاشر من شهر المحرم من كل عام، سمي عاشوراء بهذا الاسم نظرًا لأنه اليوم العاشر في الشهر، وهذا الاسم مستمد من اللغة العربية حيث يعني عاشوراء العاشر من الشهر، وهذا الأيام من الأيام الهامة لدى المسلمين سواء السنة أو الشيعة، فعند السنة هو يومٌ طيّب نجّى الله تعالى فيه سيدنا موسى عليه السلام من الغرق على يد جنود فرعون، فصامه موسى والمسلمون من بعده، وأما عند الشيعة فهذا اليوم يوم حزنٍ شديد ففيه استشهد الحسين بن عليّ عليهما السلام على يد جنود يزيد بن معاوية عندما كان يطالب بالخلافة التي اغتصبها بنو أمية من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل عام يتجدد الحزن لهذا الحادث الأليم لحفيد رسول الله وسيد شباب أهل الجنة.

موعد صيام يوم عاشوراء 1444

وقد ورد عن ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: "قَدِمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينةَ، فوجد اليهودَ يصومون يومَ عاشوراءَ، فسُئِلوا عن ذلك، فقالوا: هذا اليومُ الذي أظهر اللهُ فيه موسى وبني إسرائيلَ على فِرعونَ؛ فنحن نصومُه تعظيمًا له، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "نحن أَولى بموسى منكم، فأمَرَ بصيامِه"، لذا فإنه من المقرر أن يوافق يوم عاشوراء الاثنين 10 محرم 1444 – 8 أغسطس 2022، وفقا لتقويم أم القرى.

متى يوم عاشوراء في السعودية 1444

أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أن يوم الثلاثاء العاشر من أغسطس 2021 هو أول يوم من أيام المحرم، وعلى ذلك فإن يوم عاشوراء في المملكة العربية السعودية هو يوم الأحد العاشر من شهر محرم 1444 الموافق السابع من أغسطس 2022.، وهو من الأيام التي يُستحب للمسلمين صيامها في شهر المحرم، وصيام غيرها من أيام هذا الشهر الكريم فقد أخبر عنه النبي أنه أفضل الشهور التي يصومها المسلم بعد شهر رمضان المبارك.

متى صيام عاشوراء 1444 في السعودية

أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية عن موعد يوم عاشوراء الذي سيكون يوم الأحد الموافق 10 من محرم – 7من أغسطس، ومن السنة أن يُصام يوم عاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده، وبالتالي فإن صيام عاشوراء في المملكة سيكون إما يوم الأربعاء والخميس أو الخميس والجمعة، والأفضل كما قال أهل العلم أن يقوم المسلم بصيام الأيام الثلاثة ليحصل على كامل الأجر فيتم الصيام أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

كم باقي على يوم عاشوراء 2022

يوم عاشوراء هو يوم هام لدى المسلمين من كافة أنحاء العالم، ينتظرونه مع مقدم شهر المحرم الكريم الذي تبدأ به السنة الهجرية الجديدة التي يتم الاحتفال فيها بذكرى الهجرة النبوية الشريفة التي تعد واحدة من الأحداث الهامة والمحورية في التاريخ الإسلامي بأكمله، وينتظر المسلمون يوم عاشوراء من أجل صيامه مع صيام يوم قبله أو يوم بعده، ومن خلال العد التنازلي التالي يمكن التعرف على المدة المتبقية حتى يوم عاشوراء 1444 / 2022 في المملكة العربية السعودية بحسب تقويم أم القرى:

كم باقي على يوم عاشوراء

06 يوم و 11 ساعة و 23 دقيقة و 12 ثانية

وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى ختام المقال؛ وقد تعرفنا من خلاله على تفاصيل إجابة سؤال متى يوم عاشوراء في السعودية 1444 ، كما تعرفنا على أهم المعلومات عن هذا اليوم وموعد صيامه في السعودية، والمدة المتبقية حتى يوم عاشوراء لهذا العام.

سبب صوم رسول الله ليوم عاشوراء

ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على صوم عاشوراء، وفقا لما روي عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا ؟ قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ "