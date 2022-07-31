بالفيديو : لحظة سقوط المدرجات في ملعب نادي الاتحاد الليبي



أصيب عدد من مشجعي نادي الاتحادي الليبي جراء انهيار جزء من مدرجات ملعب النادي خلال احتفال بفوز الفريق في الدوري المحلي.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ، إنه "نتيجة للازدحام الشديد لمشجعي نادي الاتحاد سقط جزء من مدرجات ملعب النادي على المشجعين"، مضيفا: "على الفور توجهت فرق الطوارئ التابعة للجهاز للمكان لإسعاف المصابين".

وخرج الآلاف من مشجعي نادي الاتحاد إلى الشوارع للاحتفال بالفوز بالبطولة، في طرابلس، ما أحدث ازدحاما مروريا غير مسبوق.

وحقق الاتحاد فوزا ثمينا على حساب نظيره الأهلي طرابلس، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب رادس في تونس، ليتوج الاتحاد بطلا للدوري الليبي للمرة الـ18 في تاريخه.