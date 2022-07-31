هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مقر أسطول البحر الأسود الروسي

قال حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، ميخائيل رازفوجايف، إنّ 5 أشخاص أصيبوا من جراء هجوم بما يبدو أنّها طائرة من دون طيار، على مقر أسطول البحر الأسود في المدينة، صباح اليوم الأحد.

وكتب رازفوجايف عبر تطبيق "تليغرام": "سقط جسم مجهول في فناء مقر الأسطول، ووفقاً للبيانات الأولية فإنه طائرة من دون طيار".

وذكّر أنّه أصيب 5 أشخاص من موظفي مقر الأسطول من دون سقوط قتلى، وأنّهم جميعاً تلقوا المساعدة اللازمة.

وأشار الحاكم إلى أنّ رجال جهاز الأمن الفيدرالي يحققون في ملابسات الحادث، معلناً في الوقت نفسه إلغاء الفعاليات الاحتفالية المخطط لها في سيفاستوبول في مناسبة يوم الأسطول الحربي الروسي.

ووفق حاكم سيفاستوبول، فإنّ "النيابة العسكرية تستنتج أنّ الهجوم على مقر الأسطول جرى بواسطة مسيرة بدائية الصنع تحمل عبوة متفجرة صغيرة".

وأفاد مصدر أمني محلي بأنّ "المسيرة التي هاجمت مقر الأسطول أطلقها مخربون أوكرانيون من محيط سيفاستوبول".

بالتزامن، أشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في كلمة في مناسبة يوم الأسطول الروسي، إلى أنّ الأسطول البحري الروسي "يؤدي مهماته في حماية أمن البلاد على أكمل وجه، ويظهر للعالم أجمع جهوزيته العالية وإعداده المتميز".