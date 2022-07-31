«جحيم الهاون» .. يوم ضُرّج جنود العدو بدمائهم في أشكول

سطرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بكافة تشكيلاتها العسكرية خلال معركة "البنيان المرصوص" عام 2014م، أروع الملاحم والبطولات، فكان لكافة التشكيلات العسكرية دور بارز في المعركة، فقد كان للوحدة الصاروخية دور كبير حيث أقضت مضاجع المحتل وأربكت جميع حساباته وحولت حياة المستوطنين إلى جحيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى وجعلت رؤوس قادة الجيش المهزوم ذليلة في الأرض، كما استطاع مجاهدي سرايا القدس أن يفاجئوا قادة الاحتلال وجنوده في أحلامهم، وتصدوا للعدوان البري بكل ما أوتوا من قوة، ولا زال الجنود الصهاينة يتحدثون عن شجاعة وشراسة المقاومة الفلسطينية في المعارك الضارية على حدود قطاع غزة.

ففي مثل هذا اليوم من معركة البنيان المرصوص، كان الجنود الصهاينة في مجمع أشكول العسكري على موعد مع الموت الزؤام وجحيم الهاون الذي ضًرج جنود العدو بدمائهم، حينما تمكنت الوحدة المدفعية لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي من قصف مجمع أشكول العسكري بصاروخي 107 وعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل، واعتراف المصادر الصهيونية بمقتل 5 جنود صهاينة على الفور.

تفاصيل القصف

وخلال اليوم الخامس والعشرون من معركة البنيان المرصوص الموافق 2014/7/31 أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن تمكن مجموعة من مجاهدي الوحدة المدفعية من قصف مجمع أشكول العسكري بصاروخي 107 وعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

واعترف العدو الصهيوني بمقتل 5 جنود صهاينة جراء قصف سرايا القدس لمجمع أشكول العسكري بصاروخي 107 وعدد من قذائف الهاون.

وقالت السرايا: بحمد الله تمكنت الوحدة المدفعية لسرايا القدس من قصف مجمع أشكول العسكري بصاروخي 107 وعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل، مؤكدةً أن المجموعة المجاهدة تمكنت من العودة لقواعدها بسلام تحفظها رعاية الرحمن.

وأكدت السرايا على مواصلة معركة البنيان المرصوص وقصف المدن والمستوطنات والمواقع الصهيونية بالصواريخ والقذائف، واستمرار التصدي لمحاولات التوغل الصهيونية على حدود غزة، رداً على العدوان الصهيوني ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، وحتى الاستجابة والرضوخ لمطالب المقاومة الباسلة.

اليوم الخامس والعشرون للمعركة

سرايا القدس تقصف اسدود وعسقلان والمجدل وكريات غات بـ 11 صاروخ جراد.

سرايا القدس تقصف مواقع ومغتصبات العدو ( ناحل عوز - نتيف هعتسرا - ايرز - العين الثالثة – مجمع أشكول بـ 13 صاروخ 107 و14 قذيفة هاون.

العدو يعترف بمقتل 5 جنود صهاينة بعد قصف سرايا القدس مجمع أشكول العسكري بصاروخي 107 وعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

سرايا القدس تقصف القوات المتوغلة وحشودات عسكرية وتجمعات للآليات قرب كرم أبو سالم وقرب معبر صوفا وشرق جباليا وشمال شرق جباليا وقرب جبل الريس برشقة صواريخ 107 و22 قذيفة هاون.

انقطاع التيار الكهربائي عن "9" كيبوتسات جراء قصف سرايا القدس بقذائف الهاون الموزع الرئيسي للكهرباء في أشكول.