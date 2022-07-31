كلية الرباط بغزة تُعلن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2022-وشروط القبول

أعلنت كلية الرباط الجامعية، اليوم الأحد 31/7/2022، عن فتح باب التسجيل لقبول الطلبة الجدد للعام الدراسي (2022-2023).

وأشارت “الكلية” إلى أن التسجيل سيكون متاحًا للالتحاق بالعديد من البرامج الأكاديمية ومنها بكالوريوس القانون والعلوم الشرطية معدل القبول 75%، حيث أن العدد المطلوب العدد المطلوب 35 طالباً، كما أنها ستفتح الباب للالتحاق بتخصصات الدبلوم وهي دبلوم الحماية المدنية، ودبلوم العلوم الأمنية، ودبلوم علوم الشرطة، على أن يكون معدل القبول 65% لاستيفاء العدد المطلوب وهو 15 طالبًا لجميع التخصصات.

ونوهت إلى أن التسجيل يبدأ يوم الإثنين الموافق 1-8-2022 وينتهي يوم الأحد 14-8-2022، وذلك وفق الشروط الآتية:

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- ثمن الساعة الدراسية للبكالوريوس 18 دينار أردني، وساعة الدبلوم المتوسط 20 دينار أردني.

- شروط قبول الطلبة في الكلية:

1. أن يكون قد اجتاز بنجاح امتحان الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن (75%) لتخصص بكالوريوس القانون والعلوم الشرطية، ومعدل (65%) لبرامج الدبلوم.

2. ألا يزيد عمر المتقدم في أول أكتوبر من العام 2022م عن 20 عاماً.

3. ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم، وتناسق الطول مع الوزن.

4. أن يجتاز المتقدم الفحوصات الطبية من الجهات المعتمدةـ واختبارات اللياقة البدنية والمقابلة الشخصية بنجاح.

5. يخضع جميع المتقدمين لبرنامج البكالوريوس للتنافس والمفاضلة حسب الأوزان التالية:

(40%) لمعدل الثانوية العامة.

(25%) لاختبار اللياقة.

(30%) لاختبار المقابلة.

(5%) لاختبار الثقافة.

6. يخضع جميع المتقدمين لبرنامج الدبلوم المتوسط للتنافس والمفاضلة حسب الأوزان التالية:

(30%) لمعدل الثانوية العامة.

(30%) لاختبار اللياقة.

(35%) لاختبار المقابلة.

(5%) لاختبار الثقافة.

7. الالتزام بالخدمة في وزارة الداخلية وفق القوانين والأنظمة واللوائح مدة لا تقل عن عشر سنوات.

8. الالتزام العدلي بالتعليمات واللوائح والأنظمة المعتمدة في كلية الرباط.

9. الالتزام بدفع الرسوم الدراسية حسب تعليمات الكلية طيلة مدة الدراسة.

وأوضحت أن المستندات المطلوبة للالتحاق هي، صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة، وصورة عن الهوية الشخصية، بحيث ستكون رسوم التسجيل (20) دينار أردني غير مستردة، ولتفاصيل أوفى اضغط هنا

جدير بالذكر أن كلية الرباط الجامعية، تتبع لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة.