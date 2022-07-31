فيديو حزب الله اللبناني..تهديد للاحتلال بعد نشر إحداثيات منصات استخراج الغاز

نشر حزب الله اللبناني اليوم الأحد 31/7/2022 ، فيديو مصور في رسالة تهديد للاحتلال "الإسرائيلي" ان اللعب في الوقت غير مفيد " وخاصة فيما يخص بموضوع ترسيم الحدود البحرية وأزمة "كاريش" ، ناشراً إحداثيات منصات استخراج الغاز على ساحل فلسطين المحتلة.

الفيديو الذي نشره حزب الله اللبناني حمل تهديداً صريحاً في نهاية الفيديو تحت عنوان "تحت المرمى"

وفي تصريحات للأمين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله، قال إن استهداف حقل كاريش في المياه الفلسطينية المحتلة، والذي يعمل الاحتلال لاستخراج الغاز منه، متوقف على قرار إسرائيل والولايات المتحدة بمنح لبنان حقوقه في استخراج الثروات من مياهه.

هدد نصر الله قبل خمسة أيام بأنه في حال بدأ استخراج النفط والغاز من كاريش في أيلول/ سبتمبر: "قبل أن يأخذ لبنان حقه، فنحن ذاهبون إلى مشكل"، وأضاف أمين عام حزب الله: "وضعنا هدفا، وذاهبون إليه من دون أي تردد، وكل ما يحقق هذا الهدف سنلجأ إليه".

ورأى نصر الله أن "الدولة اللبنانية عاجزة عن اتخاذ القرار المناسب الذي يحمي لبنان وثرواته، لذلك فإن المقاومة مضطرة إلى اتخاذ القرار".

ومن المقرر أن تجتمع حكومة الاحتلال المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" اليوم الأحد ، في جلسة خاصة لبحث آخر التطورات في أزمة حقل الغاز الطبيعي في البحر المتوسط "كاريش" وتهديدات "حزب الله".

