أثار ضجة كبيرة: "صفر في التكنولوجيا مكافأة للطالب حمدان واوي فما حكايته..؟

"أهانت عليكم يا وزارة التربية والتعليم أن تضعوا علامة صفر لطالب التوجيهي حمدان حامد في مادة التكنولوجيا الاختيارية بعد أن خطفه الاحتلال ليلة امتحان التكنولوجيا وزج به في زنازين سجن عوفر؟!" بهذه الكلمات عبر والد الطالب حامد من بيت سيرا برام الله بالضفة المحتلة، عن غضبه من وزارة التربية والتعليم العالي.

الطالب حمدان حامد واوي، نجح بتفوق في كافة المباحث الدراسية التي تقدم لها إلا أنه حصل على "صفر في التكنولوجيا" ، ليس فشلاً أو عدم اهتمام ودراسة، بل بسبب اعتقاله من قبل الاحتلال ليلة تقديم الامتحان، والزج به في السجون فلم يستطع أن يتقدم للامتحان.

هل يمكن مكافأة الطالب واوي بهذه الطريقة..؟ هو السؤال الذي طرحته عائلة الطالب، حيث إنه حصل على علامات عالية في بقية المواد، ولم يتغيب عن الامتحان بإرادته، فقد اعتقلته قوات الاحتلال ليلة الامتحان.

رسالة من والديه

وقد كتب والد الطالب حمدان واوي موجهاً رسالته لوزارة التربية والتعليم: أهانت عليكم دموع والدته والتي بكت ألما صبيحة هذا اليوم على تصرفاتكم بدل من أن تدمع عيناها فرحا لفلذة كبدها كباقي أمهات الوطن ؟! ، أهانت عليكم زغرودة أم تغيظ فيها الاحتلال وضباطه والتي لم تشفع عندهم صرخاتها لهم ليلة اعتقاله بأن يتركوه ولو لساعات ليتقدم لامتحان التكنولوجيا ؟! ، أم أنتم كذلك يا وزارة التربية لم تشفع عندكم استغاثة أمه لكم وللوزير مباشرة صبيحة يوم اعتقاله ٧/٤ ، أهانت عليكم دموع أم عانت وتعاني من ألم الفراق على أبنائها الأسرى ؟! ، فأن يأتيك القهر من الاحتلال فهذا نصبر عليه ونحتسب ، ولكن أن يأتيك كل هذا الجحود والتنكر من وزارة التربية فهذه المصيبة بعينها ، أهانت عليكم يا وزارة التربية حتى اتصال هاتف تستفسرون فيه عن أحوال الطالب حمدان عند اعتقاله ، أو حتى الاستفسار عن والده والذي اعتقله الاحتلال في نفس اليوم وهو أحد موظفي وزارتكم منذ ٢٦ عاما وقدم للوزارة والتربية الشيء الكثير طيلة مسيرته التدريسية ؟! .

وتابع:"أين انتم يا مديرية التربية والتعليم رام الله من هذا المشهد كله ، أم أننا الغلابة لسنا من عظام الرقبة ؟! ، لقد أقمتم الدنيا ولم تقعدوها لستة طلبة من نابلس في كيفية إعلان نتائجهم بينما لم تحرك ضمائركم حالة الطالب حمدان . فنحن الغلابة نرفع شكوانا إلى الله ونحتسب أمرنا إليه ، أما أنتم فنترككم لضمائركم ."

هيئة الأسرى

من جهتها، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أنها باشرت منذ صباح اليوم، بمتابعة قضية الطالب الأسير حمدان واوي من بلدة بيت سيرا في محافظة القدس، والذي لم يتمكن من تجاوز امتحان الثانوية العامة لهذا العام، بسبب اعتقاله من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الليلة التي سبقت تقديم الاختبار الأخير لمادة التكنولوجيا.

وأوضحت الهيئة أنه تم الإيعاز لمحاميها بمتابعة قضية الاالأسير حمدان، وأنها ستقوم بزيارته بأسرع وقت ممكن لتسوية وضعه، وذلك بعد التواصل مع اللجان العلمية الخاصة بامتحان الثانوية العامة داخل السجون، وبالتعاون مع الشركاء في وزارة التربية والتعليم.

وأشارت الهيئة إلى أن رسالة والد حمدان التي تحمل اللوم والوجع، نتفهمها جميعاً، ونتفهم الحزن الذي عاشته هذه الأسرة بسبب هذا الاحتلال الذي أراد أن ينغص عليها فرحة النجاح، وهو يعلم أنه يتقدم لاختبارات الثانوية العامة، وإن اختيار ليلة الاعتقال بكل تأكيد مدروس ومخطط له.

وأكدت الهيئة أنها ستبذل كل ما في وسعها حتى يتمكن حمدان وذويه من العيش لحظات الفرحة المزدوجة، والتي ستكون باستكمال نجاحه في امتحان الثانوية العامة، وأن ينال حريته قريباً.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أفرجت عن الطالب في الثانوية العامة حمدان واوي من بلدة بيت سيرا غربي مدينة رام الله، بعد أربعة أيام من الاعتقال.

الهيئة أن جيش الاحتلال تعمد اعتقال الفتى واوي في الليلة التي سبقت تقديم الامتحان الأخير لمادة التكنولوجيا، وذلك للتنغيص عليه وحرمانه من فرحة النجاح.

ولفتت الهيئة أنه يوجد حالياً تواصل وجهود حثيثة تُبذل من قبل طاقم الهيئة والزملاء في وزارة التربية والتعليم لإيجاد حل لقضية الطالب واوي واكمال فرحته التي نزعها الاحتلال منه.





