أكثر من  ألف وثلاثمائة مريض ينتظرون على قائمة عمليات طب وجراحة العيون

يعود الحاج أبو منذر الغفير أدراجه إلى بيته بعد قضاء يوم كامل في أروقة مستشفى العيون متنقلا بين العيادات والإدارة حيث أخفق في إلحاحه على الأطباء والإداريين في المستشفى بأن يجدوا له حلاً سريعاً وإنهاء معاناته في انتظار إجراء عملية جراحية له.

ويحاول الطبيب المعالج أسامة حسن رئيس قسم العيادات الخارجية بالمستشفى أن يقنع الحاج أبو منذر بأسباب طول الانتظار وطمأنته على حالته الصحية من خلال إجراء فحص روتيني والطلب منه الاستمرار على العلاج الموصوف له من قطرات وخلافه.

ويرى الستيني أبو وسام زيارة أن حالته الصحية مستقرة بالرغم من انتظاره لعدة شهور وحاجته لإجراء عملية مياه بيضا له، ويقول إنه غير منزعج من الانتظار لتفهمه أسباب التأخير وأن إجراء عملية له غير مستعجلة كما أخبره الطبيب.

وتفيد المدير الإداري والمالي د. نجوى جبر أن هناك حوالي (1321 ) عملية جراحية على قائمة الانتظار في تخصصات طب وجراحة العيون منها (163 ) كبرى (978 ) متوسطة(180 ) صغرى، من بينها ( 13 شبكية) ، (361 تجميلاً) ،( 850 ماء بيضاء) ،( 50 طفلاً) ،( 12 قرنية) ،( 5 ضغط العين) ، (30 فحصاً تحت البنج) هذا ما تم تسجيله حتى نهاية شهر يوليو 2022. مشيرة إلى أن سبب طول قائمة الانتظار هو توقف جهاز الشفط المياه البيضاء وهي النسبة الأكبر من المرضى المنتظرين لإجراء عمليات لهم.



في حين أن المرضى على قائمة الانتظار المجدولة تتفاوت حالاتهم الصحية ، ولا تصنف عملياتهم بالطارئة ويمكنهم الانتظار دون التدخل العاجل، حيث إنه يتم إجراء علميات لبعض المرضى التي تسمح حالتهم الصحية من إجراء طرق جراحية بديلة وتجاوز أعطال الأجهزة .

ويوضح د.رشاد كساب استشاري طب وجراحة العيون أنه في محاولة من إدارة المستشفى لتخفيف قوائم الانتظار والاستعاضة عن جهاز الشفط المعطل يتم استخدام طرق جراحية تقليدية بديلة لعدد من مستدرك أن الأمر مرهق للكوادر ويطيل مدة استشفاء المريض وحاجة المريض لمتابعة في العيادات الخارجية التي تزدحم أيضا بالمراجعين بينما في حالة استخدام جهاز الشفط يَمثُل المريض للشفاء بعد شهر على عكس الجراحة التي قد تستغرق مدة الاستشفاء ثلاثة أشهر.

ومن الأسباب التي قد تزيد من قائمة الانتظار هي أن مستشفى العيون يقدم الخدمة لأكثر من مليوني مواطن في قطاع غزة إضافة إلى أنه المستشفى الوحيد المتخصص في العيون باستثناء قسم صغير في مستشفى الأوروبي ، عدا عن نقص التجهيزات وأعطال الأجهزة مثال جهاز "الفاكو" ولا يمكن إغفال إن عدد غرف العمليات داخل المستشفى اثنتان وتتطلع المستشفى إلى تفعيل غرفة إضافية في القريب.

ويؤكد المدير الطبي في المستشفى د. حسام داود أن إدارة المستشفى شرعت بتقليص قوائم انتظار العمليات الجراحية للمرضى بالتعاون والشراكة مع مؤسسات صحية، من خلال تحويل الحالات إلى مستشفيات القطاع الأهلي، ومن خلال شراكات وشراء خدمة خارجية لإجراء عمليات جراحية لمنع تراكم قوائم انتظار، مشيرا إلى جهود المستشفى لاستقدام كفاءات طبية متخصصة في طب وجراحة العيون من خارج قطاع غزة لإجراء عمليات جراحية لحالات مرضى الشبكية .

ويضيف قائلاً: إن مستشفى العيون الحكومي يتميز على مستوى العالم بإجراء عمليات التثبيت للقرنية المخروطية وعمليات زراعة الحلقات، مؤكدا أنه المستشفيات الحكومية في جميع الدول لا تقدم مثل هذا الخدمات لمواطنيها، بل يوفرها القطاع الخاص والأهلي في تلك الدول.



وتسعى وزارة الصحة من خلال تنفيذ مشاريع ممولة إلى تخفيف قوائم انتظار المرضى وتوفير خدمة صحية أمثل وبيئة آمنة لعمل الطاقم الطبي في ظل الضغط الكبير والتحديات التي يواجهونها .

ويعزو مدير المستشفى د. ماجد حمادة إلى تفاقم أزمة تركم قوائم انتظار طويلة لمرضى بحاجة إلى عمليات جراحية بسبب أعطال الأجهزة والحصار الإسرائيلي الذي يعيق إجراء إصلاحات للأجهزة أو استبدالها منوها إلى نقص الكادر الطبي المتخصص ونقص الإمكانات ويعوض ذلك استقدام وفود طبية كل فترة وأخرى التي لا تستطيع إجراء كم من العمليات المجدولة بسب محدودية الوقت وقلة الأدوات، مؤكداً أن إدارة المستشفى لا تدخر جهداً من أجل تقليص قوائم الانتظار في العمليات وتوفير الخدمات ضمن الإمكانات المتاحة.

وأشار د.حمادة إلى اهتمام الوزارة برفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام الصحي.

وتجرى مستشفى العيون أكثر من مائتي عملية جراحية شهرياً لحالات مرضية متنوعة وعدد من عمليات الافاستين، وتتنوع العمليات ما بين الطارئة والمجدولة وذات المهارة ويتم تصنيفها بين الكبرى والمتوسطة والصغرى تقدر ب (1244) عملية خلال النصف الأول من العام 2022م.

