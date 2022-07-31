موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والمعلق الرياضي، ينتظر عشاق كرة القدم في الوطن العربي، صافرة انطلاق مباراة فريقي الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز، إذ من المقرر أن تنطلق المباراة بين فريقي الزمالك وبيراميدز المصريين غدا الاثنين 1 أغسطس 2022، الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت القدس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في مباراة ينتظرها محبو نادي الزمالك على مستوى الوطن العربي ويس على صعيد جمهورية مصر العربية، حيث إن لاعبي نادي الزمالك يقدمون موسم من أفضل مواسمهم الكروية، حيث يتصدرون الدوري المصري، وتغلبوا على النادي الأهلي في المباراة النهائية في كأس مصر قبل أيام معدودة.

الزمالك وبيراميدز 2022

ويبحث محبو ومتابعو كرة القدم بشكل عام في جميع البلدان العربية عن، موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والمعلق الرياضي، فهذين الفريقين من أبرز الفرق التي تتنافس مع بعضها على كل البطولات المحلية رفقة النادي الأهلي، لهذا ينتظر عشاق كرة القدم مباراة جميلة بكل تفاصيلها، لذلك يحرص فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على نشر تفاصيل مباراة، الزمالك وبيراميدز 2022، لكي ينعم هؤلاء المشاهدين بمشاهدة جيدة لهذه المباراة عبر بث مباشر وبجودة عالية بعيدا عن التغبيش والتقطيع.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

ومن المقرر أن تنطلق صفارة البداية بين فريقي الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم غد الاثنين 1 أغسطس 2022، وذلك ضمن الجولة الـ 28 من منافسة الدوري المصري الممتاز، لذلك يبحث عشاق كرة القدم عن موعد هذه المباراة ويواصلون الاهتمام بالاطلاع على، موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري، خاصة أنها تلعب بين فريقين من أقوى الفرق على صعيد الجمهورية المصرية.

استمتعوا بأبرز الصور من المباراة النهائية وتتويج الأبطال. 🤩📸



مدرسة Europa Schule Kairo حصدت لقب بطولة #بيراميدز وESLSCA University Egypt للمدارس الدولية. 🏆 pic.twitter.com/7sY0d1UhUp — Pyramids FC (@pyramidsfc) July 30, 2022

القناة الناقلة مباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن تنقل قناة تايم سبورت تفاصيل أحدث المباراة بين ناديي الزمالك وبيراميدز، ونرفق لكم، القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ويبحث عشاق كرة أيضا عن، موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والمعلق الرياضي، وفي العودة إلى الوراء قليلا، فقد انتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك وبيراميدز بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجلها أشرف بن شرقي وعمر السعيد وإمام عاشور، وسجل ثنائية بيراميدز على جبر وفخري لاكاي.