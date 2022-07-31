سعر الذهب في الاردن اليوم الأحد 31/7/2022 تشهد اسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً في تعاملات اليوم وفقا لنشرة نشرت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الأحد، التسعيرة اليومية للذهب حيث بلغ وبلغ سعر بيع غرام الذهب "عيار 24" 42,70 دينارا، فيما بلغ سعر الشراء 39,80 دينارا ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تتابع سعر الذهب في الاردن اليوم الأحد 31/7/2022.

سعر الذهب في الاردن اليوم الأحد 31/7/2022

سعر بيع غرام الذهب "عيار 21"الأكثر طلبا لدى الأردنيين 36,30 دينارا

نشرت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الأحد، التسعيرة اليومية للذهب.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب "عيار 24" 42,70 دينارا، فيما بلغ سعر الشراء 39,80 دينارا.

كما بلغ سعر بيع غرام الذهب "عيار 21"الأكثر طلبا لدى الأردنيين 36,30 دينارا، وسعر الشراء 34,80 دينارا.

أما عيار "18" فقد بلغ سعر البيع 32,40 دينارا، والشراء 29,40 دينارا.





سعر الذهب في الاردن اليوم الأحد 31/7/2022

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 40.30 دينار $56.83

سعر الذهب عيار 22 36.94 دينار $52.10

اسعار الذهب عيار 21 35.26 دينار $49.73

اسعار الذهب عيار 18 30.22 دينار $42.63

سعر الذهب عيار 14 23.51 دينار $33.15

سعر الذهب عيار 12 20.15 دينار $28.42

اسعار أوقية الذهب 1,253 دينار $1,768

اسعار جنيه الذهب 282.08 دينار $397.84

اسعار كيلو الذهب 40,297 دينار $56,833





سعر الذهب في الاردن اليوم الأحد 31/7/2022

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

30 يوليو 40.30 35.26 30.22 23.51 20.15

29 يوليو 40.20 35.18 30.15 23.45 20.10

28 يوليو 40.05 35.05 30.04 23.37 20.03

27 يوليو 39.56 34.62 29.67 23.08 19.78

26 يوليو 39.18 34.29 29.39 22.86 19.59

25 يوليو 39.21 34.31 29.41 22.87 19.61

24 يوليو 39.40 34.48 29.55 22.98 19.70

23 يوليو 39.40 34.48 29.55 22.99 19.70

22 يوليو 39.33 34.41 29.50 22.94 19.67

21 يوليو 39.21 34.31 29.41 22.87 19.60