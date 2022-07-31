الأهلي ضد المقاولون- سبب مغادرة الخطيب المباراة قبل نهايتها

لازالت مباراة الأهلي ضد المقاولون تأخذ صداً كبيراً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ليس بسبب نتيجتها أو أداء اللاعبين فيها، بل بسبب ما حدث في المباراة قبل أن تنتهي بربع ساعة الأمر الذي أغضب عشاق النادي الأهلي تحديداً بعد أن حل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره فريق المقاولون العرب في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المقاولون العرب، وغادر فيها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المباراة.

الأهلي ضد المقاولون العرب مباشر

ففي مباراة الأهلي ضد القولون وهو اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، غادر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مباراة الفريق ضد المقاولون العرب في الدوري الممتاز هذا الموسم قبل نهاية اللقاء بـ15 دقيقة.

وعلق حسام ميدو في تصريحات تليفزيونية:"محمود الخطيب مثل كل مشجعي الأهلي يشعر بسوء الأداء الخاص بالفريق وقد يكون ذلك سببا في مغادرته اللقاء قبل نهايته بخمسة عشر دقيقة" .

وأضاف: "ولكن لابد أن نمنح منافسي الأهلي حقهم، المقاولون قدم مباراة رائعة وأبو السعود، حارس المقاولون أخطائه كانت كثيرة في لقاء الأهلي، وأحيانا شجاعتك تقتلك"

تعادل الأهلي مع المقاولون والهدف الملغي

وواصل: "تعادل الأهلي مع المقاولون تعادل عادل، والأهلي لم يخلق فرصا كثيرة على مرمى المقاولون المكافح حتى الثانية الأخيرة للخروج بنقطة".

وختم حديثه قائلا: "هدف الأهلي تسلل بنسبة 100%، والقرار كان صحيحا"

وتعرض الأهلي لصدمة جديدة في صراعه على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بتعادله سلبيا مع مضيفه المقاولون العرب اليوم السبت في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والعشرين.

وعلى استاد المقاولون العرب، سيطر الأهلي على مجريات المباراة تماما لكن جميع محاولاته باءت بالفشل سواء بسبب الرعونة في إنهاء الهجمات أو لتألق حارس المقاولون محمود أبو السعود.

وأهدر التونسي علي معلول ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة 39 حصل عليها الفريق بعد عرقلة حسام حسن من قبل أحمد الكوهي، لكن أبو السعود أنقذ مرماه من هدف محقق.

مركز الأهلي في الدوري المصري

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول الدورى برصيد 54 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20، فيما يحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل فى 12 مواجهة وخسر 10 لقاءات، وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 28.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏ "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: كريم فؤاد وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلى معلول ومحمود متولي، وخط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر، وخط الهجوم: صلاح محسن".

ويجلس على دكة البدلاء: حسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد ومحمد محمود ومحمد فخري وزياد طارق.

ويضم تشكيل المقاولون كلا من: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد وفاروقا نور الدين وأحمد الكوخي وحسن الشامي في الدفاع ومحمود عبد العزيز وأحمد الشيمي وأحمد كابوريا وباسم علي في الوسط، وكريم مصطفى ومحمد سالم في الهجوم.

يدير المباراة الحكم محمد عادل، ويعاونه محمود أبو الرجال وهاني خيري، والحكم الرابع عاطف حسين، ويدير مصطفى مدحت غرفة تقنية الفيديو، ويساعده هاني العراقي.

تشكيل الأهلي في مواجهة المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم.

الوسط: علي معلول وديانج وحمدي فتحي وكريم فؤاد.

الهجوم: ميكيسوني وصلاح محسن وأحمد عبدالقادر.