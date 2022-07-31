بالفيديو ريال مدريد يُحقق الفوز على يوفنتوس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:06 ص
31 يوليو 2022
ريال مدريد يُحقق الفوز على يوفنتوس
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حقق فريق ريال مدريد الاسباني الفوز على نظيره يوفنتوس الإيطالي بهدفين نظيفين في لقاء جمعهم فجر اليوم الاحد 31 يوليو/ تموز 2022 في ختام استعدادات بطل أوروبا واسبانيا للموسم الجديد.

وتقدم لنادي ريال مدريد الدولي الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 19 من عمر الشوط الاول من علامة الجزاء، وأكد الاسباني ماركو اسينسيو انتصار الملكي في الدقيقة 60 بهدف ثاني بعد أداء مقنع من فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وبدأ أنشيلوتي اللقاء بنفس التشكيلة الأساسية التي هزمت ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو أيار الماضي.

واستفاد ريال مدريد من تجربة جادة قبل مواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني على لقب كأس السوبر الأوروبية في العاشر من أغسطس آب المقبل في فنلندا.

وخلال معسكره في الولايات المتحدة خسر ريال مدريد 1-صفر من غريمه برشلونة وتعادل 2-2 مع كلوب أمريكا المكسيكي.

 

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