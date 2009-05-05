البيتاوي: أتشرف بعضوية المكتب السياسي لـ« حماس » غير أنني لم أحظ بها

فلسطين اليوم : نابلس

نفى النائب الشيخ حامد البيتاوي رئيس رابطة علماء فلسطين الأنباء التي تناقلتها بعض المواقع الإخبارية حول ضمه إلى عضوية المكتب السياسي لحركة حماس بعد إجراء الانتخابات الداخلية بالحركة.

وقال في تصريحٍ صحفي:" إن ما نشر عار عن الصحة تماما موضحا بنفس الوقت انه شرف كبير أن يكون بهذا المنصب إلى جانب إخوانه، لكن ما يشاع غير صحيح ويقضتي التنويه والتصحيح".

ودعا البيتاوي وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والبحث عن المعلومة من مصدرها الأساس والعد عن الإشاعات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

وأشار إلى أن موقفه هذا مشابه لموقف أمين سر المجلس التشريعي النائب الدكتور احمد الرمحي الذي ورد اسمه أيضا بنفس الأنباء.