ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 31-7-2022

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ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

ارتفعت أسعار الذهب في الأردن، بمختلف أنواعها في تعاملات اليوم الأحد 31 -7-2022 بقيمة 50 قرشا للجرام الواحد.





أسعار كافة عيارات الذهب في الاردن

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في الاردن 42.70 دينار للجرام.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 في الاردن 36.30 دينار للجرام.

سعر الذهب عيار 18

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في الاردن لـ32.40 دينار للجرام.





اسعار الذهب عالمياً:

وارتفع الذهب لذروة جديدة لعدة أسابيع أمس، مع جاذبية الملاذ الآمن الذي حصل على دفعة حيث تخلى الدولار عن المكاسب الأولية بعد قفزة أخرى في التضخم في الولايات المتحدة.