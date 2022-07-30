البنيان المرصوص.. مقتل 3 جنود صهاينة بكمين للسرايا شرق خانيونس

سطرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بكافة تشكيلاتها العسكرية خلال معركة "البنيان المرصوص" عام 2014م أروع الملاحم والبطولات، فكان لكافة التشكيلات العسكرية دور بارز في المعركة، فقد كان للوحدة الصاروخية دور كبير حيث أقضت مضاجع المحتل وأربكت جميع حساباته وحولت حياة المستوطنين إلى جحيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى وجعلت رؤوس قادة الجيش المهزوم ذليلة في الأرض، كما استطاع مجاهدي سرايا القدس أن يفاجئوا قادة الاحتلال وجنوده في أحلامهم، وتصدوا للعدوان البري بكل ما أوتوا من قوة، ولا زال الجنود الصهاينة يتحدثون عن شجاعة وشراسة المقاومة الفلسطينية في المعارك الضارية على حدود قطاع غزة.

وخلال اليوم الرابع والعشرون من المعركة 30/7/2014 أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مجاهديها، تمكنوا من قتل 3 جنود صهاينة وأصابوا عدد من جنود الاحتلال في كمين محكم لقوة صهيونية كانت تتحصن داخل منزل بمنطقة الزنة شرق مدينة خانيونس.

واعترف العدو الصهيوني بمقتل 3 جنود صهاينة وسمح بنشر أسمائهم وهم (متان غوتليف - عمري حاي- غاي ألغرنتي) من وحدة ماجلان الصهيونية الخاصة وإصابة 17 آخرين بتفجير منزل تواجدت بداخله القوة الصهيونية شرق خانيونس.

اليوم الرابع والعشرون للمعركة

استدرج مجاهدو سرايا القدس قوة صهيونية من وحدة «ماجلان» الخاصة إلى منزل مفخخ شرق خانيونس ثم قاموا بتفجيره، وقد اعترف العدو بمقتل 3 جنود وإصابة آخرين.

سرايا القدس تقصف مدن ومغتصبات ومواقع وحشودات عسكرية صهيونية أبرزها «تل أبيب» وأسدود ونتيفوت بـ 62 صاروخاً وقذيفة خلال هذا اليوم.

العدو يعترف بإصابة أحد جنوده بجراح خطيرة في موقع ناحل عوز, ووقوع أضرار جسيمة في موقع كفار عزا جراء قصف سرايا القدس.

سرايا القدس تواصل تصديها لعمليات التوغل الصهيونية شمال وشرق ووسط وجنوب قطاع غزة حتى الاستجابة والرضوخ لمطالب المقاومة.