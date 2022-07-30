ارتفاع كبير على أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 31-7-2022 

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 31-7-2022 ، يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب في مصر، حيث تهم هذه الأسعار شريحة كبيرة من الناس في الوطن العربي وخاصة التجار والمقبلين على الزواج، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية الشهير مثل جوجل، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، كتابة مقالة بعنوان ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد31-7-2022، ولمعرفة الأسعار نرجو منكم متابعة المقال حتى النهاية.

ارتفاع أسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بشكل كبير خلال تعاملات، اليوم الأحد 31-7- 2022، بالتزامن مع ارتفاع النفيس عالميا.

ويتم تحديد سعر الذهب في مصر وفقا لعاملين؛ الأول السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه أمام الدولار.





أسعار كافة عيارات الذهب في مصر

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر إلى 1072 جنيها (56.65 دولار) مقابل 1058 جنيها (55.86 دولار)، أمس بحسب منصة "egypt.gold-price" المتخصصة في رصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) ليصل إلى 937.86 جنيه (49.57 دولار) مقابل 925.87 جنيه (48.87 دولار)، أمس.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر إلى 803.88 جنيه (42.49 دولار) مقابل 793.6 جنيه (41.89 دولار)، أمس.

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 625.23 جنيه (33.05 دولار) مقابل 617.24 جنيه (32.58 دولار)، أمس.





سعر الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم في مصر إلى 33.334 ألف جنيه (1762 دولارا) مقابل 32.907 ألف جنيه (1737 دولارا)، أمس، كما انتعش سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) إلى 7503 جنيهات (396.56 دولار) مقابل 7407 جنيهات (391.00 دولار)، أمس.

أسعار الذهب عالمياً

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم، إذ واصل الدولار وعوائد السندات التراجع في أعقاب البيانات الاقتصادية الأمريكية مما يجعل المعدن الأصفر متجها لتسجيل أفضل أسبوع في ما يقرب من خمسة أشهر.