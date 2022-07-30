هل سيقى نيمار في باريس سان جيرمان؟.. مفاجأة!!

ذكرت صحف أجنبية، مساء اليوم السبت، بأن النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، فاجأ إدارة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي قبل بداية الموسم الكروي الجديد 2022-2023.

وقالت صحيفة "ليكيب":" إنه رغم نية الفريق الفرنسي التخلي عن خدمات نيمار هذا الصيف، إلا أن الأخير يريد البقاء وبصدد إثبات نفسه مع المدرب الجديد، كريستوف جالتيه".

وأضافت الصحيفة:" أنه مع تولي المستشار الرياضي لسان جيرمان، لويس كامبوس، المسؤولية في بداية الصيف، كانت خطته ترتكز على ضم نجم بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي".

وأوضحت أن انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة مع ارتفاع راتب نيمار، ساهما في بقاء اللاعب ضمن صفوف باريس سان جيرمان.

وبينت الصحيفة، أن نيمار بدا مختلفا هذا الصيف، وفي حالة شديدة من التركيز في فترة الإعداد استعداداً للموسم الجديد وكأس العالم.

ويُشار إلى أنه، تغير سلوك نيمار مؤخراً، وشارك في الجولة الآسيوية الترويجية، وفقد جزءا من وزنه، وأدى المباريات الودية بشكل مميز.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المقربين من نيمار، يشعرون بأن اللاعب لم يعد النجم الأول للمشروع الباريسي، ويدرسون حاليا بعض الخيارات مثل مانشستر يونايتد حال رحيل كريستيانو رونالدو أو تشيلسي للعمل مجددا مع توماس توخيل أو مانشستر سيتي.