تشافي يأمل في عودة ميسي لبرشلونة

أبدى مدرب برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، اليوم السبت، أمله في عودة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مرة أخرى إلى صفوف فريقه من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال تشافي في تصريحات لصحيفة "سبورت":" أنه يتمنى ألا ينتهي وقت ميسي في برشلونة".

وأضاف تشافي: "أعتقد أن ميسي يستحق فرصة ثانية، أتمنى عودته إلى الفريق الكاتالوني، وإذا كان السؤال هل أرغب في عودة ميسي أم لا؟ فالإجابة هي نعم".

وتابع حديثه قائلاً:"عودة ميسي هي فكرة المستقبل لدى الفريق، ولكن ليس لهذا الموسم".

وكان قد انتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، الصيف الماضي، بعد فشل إدارة برشلونة في تمديد عقده نظرا للأزمة المالية التي عاشها الفريق الكاتالوني.

جدير ذكره أنه من المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع الفريق الباريسي في صيف 2023، حيث يرغب المدرب تشافي في استقدامه قبل انطلاق موسم 2023-2024.