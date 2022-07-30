منتخب فلسطين لكرة السلة للناشئين ينتزع المركز الثالث في بطولة غرب آسيا

نجح منتخبنا الوطني لكرة السلة للناشئين، مساء اليوم السبت، في انتزاع المركز الثالث لبطولة غرب آسيا لكرة السلة لفئة تحت 18 عامًا، المقامة في مدينة الفيحاء الرياضية بالعاصمة السورية دمشق، بعد فوزه، على نظيره العراقي بنتيجة 75-55.

وكان منتخبنا الوطني قد تذيل الترتيب بنهاية الدور الأول من ثلاث هزائم أمام المنتخب السوري بنتيجة 87-55، وأمام منتخب لبنان بنتيجة 101-65، وأمام العراق بنتيجة 67-53، كما خسر أمام نظيره اللبناني بنتيجة 100-38، في الدور نصف النهائي، قبل أن يحقق فوزه الأول في البطولة أمام العراق اليوم.

ويُشار إلى أنه توّج المنتخب اللبناني بلقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره السوري بنتيجة 85-59.

جدير ذكره أن المنتخبان اللبناني والسوري قد ضمنا التأهل مباشرة لنهائيات كأس آسيا التي تقام في العاصمة الإيرانية طهران في شهر آب المقبل، بعد وصولهما للمباراة النهائية.