أحلى رسائل التهنئة بالسنة الهجرية الجديدة 1444، يحل اليوم على المسلمين في كافة أنحاء العالم رأس السنة الهجرية وهو من المناسبات الهامة التي يحتفل بها المسلمون بهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ويبحث الملايين من المسلمين في الدول العربية والاسلامية، عن رسائل التهنئة بالسنة الهجرية 1444، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع من قبل المتابعين عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أن نقدم مقالة بعنوان: أحلى رسائل التهنئة بالسنة الهجرية الجديدة 1444، ولمعرفة هذه العبارات والرسائل تابع المقال حتى النهاية.

أحلى رسائل التهنئة بالسنة الهجرية الجديدة 1444

وحرصنا في فريق "فلسطين اليوم" على أن نقدم لكم في هذه المقالة اجمل وأحلى رسائل تهنئة السنة الهجرية 1444 الجديد للعام الهجري هي على النحو التالي:

- اللهم قد أقبلت علينا السنة الهجريّة الجديدة، ولا نعلم أقبلتنا في سنوات ماضية أم كنّا فيها من الغافلين، نسألك يا رب أن ترحمنا وأن تجعل لنا فيهلا نصيبًا من الطّاعات.

- بمناسبة السنة الهجريّة الجديدة، نُبارك للأهل والأحبّة في كلّ مكان، ونسأل الله أن تكون سنة الخير على جميع شعوب العالم الإسلامي، كلّ عام وأنتم إلى الله أقرب، وإلى طاعته أرغب.

- اللهم مع نفحات العام الجديد، نسألك أن تُجدد الشّغف في أرواحنا إلى طاعتك، إلى الأعمال الصّالحة التي تُرضيك عنّا يا ربّ العرش العظيم، ارحمنا برحمتك التي وسعت كلّ شيء.

- اللهم يا ربّ العرش العظيم، أص2لح حالي وحال أخوتي في كلّ مكان بمناسبة السنة الهجريّة الجديدة، واجعلنا فيها من الغانمين الفائزين بالطّاعات النّاجين من الذّنوب والزّلات.





أجمل رسائل التهنئة بالسنة الهجرية

- اللهم يا ربّ العرش العظيم أسألك مع مطلع السنة الهجريّة الجديدة أن تحفظنا بعين رعايتك التي لا تنام، وأن تُظللنا بالرحمات التي لا تنقطع، اللهم بارك لي وللأهل والأحبة في تلك المناسبة الطّيبة.

- اللهم مع نفحات العام الجديد، نسألك أن تُجدد الشّغف في أرواحنا إلى طاعتك، إلى الأعمال الصّالحة التي تُرضيك عنّا يا ربّ العرش العظيم، ارحمنا برحمتك التي وسعت كلّ شيء.

- باسمي المُتواضع أحمل أطيب التهاني على قبي، وأمضي بها إلى جميع النّاشطين والأحبّة في عالم تويتر، وفي جميع الأماكن، سائلًا المولى أن تدوم علينا وعليكم تلك الفرحة.





رسائل تهنئة مميزة بالعام الهجري 1444

- اللهم قد أقبلت علينا السنة الهجريّة الجديدة، ولا نعلم أقبلتنا في سنوات ماضية أم كنّا فيها من الغافلين، نسألك يا رب أن ترحمنا وأن تجعل لنا فيهلا نصيبًا من الطّاعات.

- مع بداية العام الهجري الجديد اجعل البسمة شعارك، والتفاؤل خارطة طريقك، والحب أسلوبك، وأعلنها بداية جديدة، وثورة على الماضي وما فيه.

- مع حلول العام الهجري الجديد نستودعك اللهم أيامنا فاجعل لنا فيها من الخير ما ترضاه لنا، وأبعد عنا الشر والضرر فيها.

- كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير والبركة.

- بالعام الهجري الجديد 1444 أهنيك، عسى الله يعيده علي وعليك، ويحفظك ويحفظ كل غواليك.



