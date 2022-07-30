إصابة طفل أثناء عبثه بالألعاب النارية في طولكرم

أعلنت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، إصابة طفل في طولكرم، أثناء عبثه بالألعاب النارية احتفالًا بنتائج الثانوية العامة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات:" إن طفل (14 عامًا) وصل إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم بعد إصابته في اليد، أثناء عبثه بالألعاب النارية احتفالاً بنتائج الثانوية العامة".

ويُشار إلى أنه في وقت سابق، أعلنت الشرطة عن إصابة سيدة (32 عامًا) بعيار ناري طائش بالظهر في بلدة إذنا غرب الخليل، بسبب احتفالات الثانوية العامة، فيما أصيب فتى من محافظة قلقيلية بعينه اليسرى جراء إطلاق الألعاب النارية.

وبدورها، ألقت شرطة رام الله والبيرة القبض على 24 شخصا، لإطلاقهم الألعاب النارية، والتفحيط بالمركبات، والتسبب بالإزعاج.

وأوضح ارزيقات أن شرطة رام الله والبيرة، قبضت على الأشخاص الـ 24، وضبطت كمية من المفرقعات بحوزتهم، كما ضبطت مركبتين وثلاث دراجات قامت بالتفحيط.

جدير ذكره أنه ضبطت الشرطة 168 طلقة نارية، وقبضت على 3 أشخاص داخل مركبة بمدينة الخليل، كما ضبطت قطعة سلاح من داخل مركبة، بعد أن قام من بداخلها بإطلاق النار احتفالا بالنتائج وأوقفت شخص.