أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، عن مقتل حوالي 250 جندياً أوكرانياً خلال هجوم للقوات الروسية في إقليم دونباس ومناطق أخرى من أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كونشاينكوف :"إن أسلحة جوية عالية الدقة دمرت مساء أمس الخميس 28 يوليو، قطارا عسكريا في محطة كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف كوناشينكوف :"أن القطار كان يحمل كتيبة هجومية من اللواء الأول المستقل التابع للرئيس الأوكراني زيلنسكي، وأن الضربة أسفرت عن مقتل أكثر من 140 قوميا وإصابة نحو 250 آخرين".

وفي ذات الإطار، قتل 110 مسلحاً أوكرانياً، في ضربات للقوات الروسية على أنحاء متفرقة في جمهورية دونيتسك الشعبية وأوكرانيا.

كما استهدفت القوات الروسية، بواسطة صواريخ إسكندر، نقطة انتشار مؤقتة للكتيبة القومية المتطرفة "كراكن" وتم القضاء على 30 نازيا.