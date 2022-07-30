أجهزة السلطة في الضفة تعتقل أكثر من 34 مواطناً على خلفية سياسية

تواصل أجهزة السلطة في الضفة تواصل اعتقال أكثر من 34 مواطناً على خلفية سياسية، غالبيتهم طلاب وأسرى محررين وناشطين.

وبالتزامن مع ذلك، تمارس الأجهزة التنفيذية ومستخدميها التحريض ضد مجموعة محامون من أجل العدالة، لثنيها عن ممارسة عملها الحقوقي، والدفاع عن حقوق النشطاء والحقوقيين والمواطنين، خاصة بعدما تصاعد التغول للسلطة التنفيذية في الشهرين الأخيرين.

ويواصل وقائي السلطة في نابلس اعتقال الشابين ضياء حمايل وإيهاب دويكات لليوم الـ4 على التوالي، فيما تواصل أجهزة السلطة في قلقيلية اعتقال الشبان حمزة عاهد عساف، و أحمد رشدي عساف، ومعن فؤاد عساف، من بلدة كفر لاقف لليوم الـ4 على التوالي.

وتعتقل أجهزة السلطة الشاب أمير حسام الهور، من بلدة صوريف، والشاب موسى خربوش، لليوم الـ4 على التوالي، الأسير المحرر عبد الفتاح أجرب من بلدة قبيا لليوم الـ5 على التوالي، والأسير المحرر محمد الريماوي، والذي أمضى 13 عاما في سجون الاحتلال، لليوم الـ5 على التوالي.

وتعتقل مخابرات السلطة الأسـير المحرر مصعب غنيمات من صوريف لليوم الـ5 على التوالي، والطالب في جامعة بيرزيت عبد الله إبراهيم عطا من قرية دير أبو مشعل لليوم الـ6 على التوالي.

ومددت محكمة السلطة اعتقال المهندس يحيى بني مطر من طمون لـ 15 يومًا على خلفية سياسية، علماً أنه مختطف لليوم الـ6 على التوالي، فيما تواصل اعتقال الأسير المحرر والجريح محمد فاروق خالد، والأسيرين المحررين الشقيقين أحمد ومحمود جبر حج محمد لليوم الـ11 على التوالي.

- وتواصل أجهزة السلطة اعتقال الشاب رائد عاشور أبو سنينة من بلدة دورا لليوم الـ12 على التوالي كرهينة حتى يقوم شقيقه بتسليم نفسه، والشاب اسلام عرار لليوم الـ12 على التوالي، بينما تعتقل الشاب حمزة الجولاني، وأنس سحويل لليوم الـ13 على التوالي.

ولا تزال أجهزة السلطة تعتقل الأسير المحرر عبد العزيز الصفدي لليوم الـ14 على التوالي، والأسير المحرر محمد ريان لليوم الـ24 على التوالي، علماً أنه شقيق الشـهيد نادر ريان، إلى جانب الأسير المحرر محمد سليمان محمد كنعان من بلدة بيرزيت، ومهدي جمعة الريماوي لليوم الـ25 على التوالي.

وتختطف مخابرات السلطة الدكتور معاذ صالح من قرية عزبة شوفة قضاء طولكرم لليوم الـ28 على التوالي في سجن أريحا المركزي، وعضو مؤتمر مجلس الطلبة بجامعة بيرزيت قسـ ـام حمايل، والأسير المحرر أحمد رياحي من نابلس لليوم الـ30 على التوالي في مسلخ أريحا.

وتستمر مخابرات السلطة باختطاف الأسير المحرر سامر أبو عياش من نابلس لليوم الـ 31 في مسلخ أريحا، والأسير المحرر خالد نوابيت من رام الله لليوم الـ37 على التوالي، والأسير المحرر جهاد ساري وهدان لليوم الـ52 على التوالي، و شقيقه سعد ساري وهدان لليوم الـ50 على التوالي، في سجن أريحا المركزي.

وتعتقل أجهزة السلطة المحامي أحمد خصيب لليوم الـ52 على التوالي في مسلخ أريحا المركزي، والأسير المحرر أحمد نوح هريش من رام الله، الأسير المحرر علاء غانم من قلقيلية، والمواطن منذر رحيب لليوم الـ54 على التوالي في مسلخ أريحا المركزي.