الأولى على أريحا لـ"فلسطين اليوم" تقدم وصفة سحرية للتفوق في التوجيهي..!

منذ ساعات الصباح الباكر وحالة من القلق والتوتر ينتاب الطالبة المتفوقة رؤى الفتياني وعائلتها التي التفت حولها لاستقبال النتيجة بعد عام من الجهد والاجتهاد في الدراسة، وبمجرد الدخول في الساعة التاسعة اهتز هاتفها المحمول للتفجر الفرحة والسرور في البيت الواقع في محافظة اريحا بالضفة المحتلة.

97% الأولى بجدارة على محافظة اريحا.. الطالبة رؤى، قالت لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، "حالة من الفرح والسرور الممزوجة بالتصفيق مع أناشيد النجاح قد عمت البيت بعد حصولي على معدل التفوق الذي كنت احلم به".

وتضيف: هذا التفوق وحصولي على المرتبة الأولى بمحافظة اريحا، جاء بعد عام كامل من الدراسة التي تخللها صعوبات وتحديات لاسيما في فهم الجزئيات في بعض المساقات لكن بفضل الله ثم دعم العائلة تخطيت الصعاب.

مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، محمد عواد، قال خلال مؤتمر صحفي، إن عدد المتقدمين في كافة الفروع (85302) ألف طالب/وطالبة مشتركًا، موضحًا أن عدد الناجحين من مجمل الطلاب بلغ 58107، بنسبة بلغت (68.12%) موزعين على كافة الفروع.

وشهدت محافظات الوطن، أجواء من الفرحة السائدة بين الأهالي والطلبة المتفوقين منذ اعلان النتائج صباحًا، عبر تنظيم مظاهر عدة، منها: إلقاء الألعاب النارية والفراقيع الصوتية والزينة بالإضافة إلى توزيع الحلويات وتشغيل "الفدعوس" الشعبي وغيرها من المظاهر التعبير عن السعادة.

تخصص الهندسة المعمارية، هو ما تحلم به الطالبة رؤى طيلة 12 عاما، الالتحاق به، وتريد أن تحصل بهذا التخصص الذي يتم دراسته في الجامعة مدة خمسة سنوات بتفوق عالٍ، لكي تكون قادرة على خدمة أبناء شعبها الذي يواجه اعتى الجرائم "الإسرائيلية" ويحرمه من أبسط حقوقه.

وأهدت الطالبة المتفوقة التي لديها العديد من المواهب، نجاحها إلى أسرتها واصدقاؤها ومدرساتها وإلى الشعب الفلسطيني ولكل من وقف بجانبها، متأملا أن تكون دراستها الجامعية مليئة بمزيد من النجاح والتفوق مع دعم الاهل لها.

سر النجاح

وتوجهت رؤى، بنصائح إلى الطلبة المقبلين على التوجيهي العام المقبل بعد أن وصفتها بـ"كنز التفوق"، بدراسة فصول المساقات أولا بأول مع الاستعانة بالدروس الخصوصية عند الحاجة والاطلاع على الامتحانات السابقة، ونصحت الأهالي بضرورة توفير الأجواء للطلبة مع تقديم الدعم الكامل.

وتابعت : "كنت ادرس يوميا قرابة الخمس ساعات وزادت في الأشهر الأخيرة، موزعين وفق آلية معنية ومحددة بحيث استطيع أن اعطي كل مبحث حقه"، وهذا ساعدها في الحصول على المعدل المذكور.

وزارة التربية والتعليم برم الله، أكدت، حرصها كعادتها على توفير وتوحيد العوامل التعليمية وفق أقصى امكانيتها ولجميع الطلبة، فهي تراعي الخصوصية الدينية، والصحية، إذ توفر المواءمات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتنظّم الامتحان للأسرى داخل معتقلات الاحتلال، وتفتح القاعات للطلبة المرضى في المستشفيات وفق إجراءات ناظمة للامتحان.

وتعد فلسطين، من أعلى البلدان العربية في نسبة التعليم، إذ نشر جهاز الإحصاء الفلسطيني معطيات عن الواقع التعليمي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع نهاية العام 2021، وأكد أنّ عدد الطلبة المدارس الفلسطينية للعام 2020/2021 بلغ مليون و338 ألفًا و353 طالب وطالبة (665,294 ذكرًا و673,059 أنثى).

ويتوزّع الطلبة –بحسب جهاز الإحصاء الفلسطيني- بواقع 746 ألفًا و869 في الضفة الغربية، و591 ألفًا و484 في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي (جامعات وكليات ومعاهد) 214 ألفًا و765 طالب وطالبة، موزّعين 136,920 في الضفة، و77,845 في قطاع غزة.