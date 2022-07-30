ارتفاع عدد القتلى في إيران جراء السيول العنيفة

أسفرت السيول العارمة التي تضرب إيران هذه الأيام عن مقتل 56 شخصا، إلى جانب 18 في عداد المفقودين، بالإضافة إلى انهيار مبان تاريخية.

وقالت وكالة "إرنا" إنه تم العثور على 18 جثة من بين الضحايا في منطقة إمام زاده داود شمال شرقي العاصمة طهران، وكذلك 5 ضحايا في اليغودرز غربي البلاد.

وتناقلت وسائل إعلام مقاطع تم التقاطها من منطقة تفت في محافظة يزد الإيرانية، تظهر لحظة انهيار أحد المنازل التاريخية فيها، حيث تسببت السيول في أضرار في الجزء التاريخي من المحافظة التي تعرف ببنيانها التراثي الخاص.

من جانبها، قررت الدوائر الحكومية في المحافظة الإغلاق، اليوم السبت، كما تم إغلاق بعض الطرقات الرئيسية خوفا من مزيد من الخسائر بسبب السيول.