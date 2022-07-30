واشنطن تدعو لتحقيق تقدم بشأن محادثات السلام الإثيوبية

دعا المبعوث الأمريكي الجديد للقرن الإفريقي، مايك هامر، السبت، إلى إحراز تقدم في عقد محادثات السلام الإثيوبية وتسليم المساعدات بلا قيود للمناطق المنكوبة جراء النزاع.

وأفادت السفارة الأمريكية على "تويتر" بأن هامر الذي وصل إلى أديس أبابا الجمعة، أجرى محادثات مع نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية ديميكي ميكونين تناولت "الحاجة إلى استمرار التقدم في ضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود، والمساءلة بشأن حقوق الإنسان وإجراء محادثات سياسية لإنهاء النزاع وتحقيق سلام دائم".

وتطرقت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وجبهة تحرير شعب تيغراي إلى احتمال إجراء محادثات سلام لإنهاء النزاع الذي اندلع في نوفمبر 2020، لكن عقبات كبيرة ظهرت، ليس أقلها بشأن من الذي يجب أن يتوسط في أي مفاوضات.

ويريد أبيي من الاتحاد الإفريقي، ومقره أديس أبابا، التوسط في أي محادثات، بينما تصر جبهة تحرير شعب تيغراي على أن تقود كينيا المجاورة المفاوضات.

وقال مستشار أبي للأمن القومي رضوان حسين على "تويتر" هذا الأسبوع إن الحكومة مستعدة للتحدث "في أي وقت وفي أي مكان"، وإن المفاوضات يجب أن تبدأ "بدون شروط مسبقة".

وفي غضون ذلك، نقل تلفزيون تيغراي المرتبط بجبهة تحرير شعب تيغراي عن زعيم المتمردين ديبريتسيون جبريميكايل مطالبته بضرورة إعادة الخدمات الأساسية في تيغراي قبل بدء المفاوضات.