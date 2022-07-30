بالفيديو والصور "نهفات التوجيهي".. تشعل مواقع التواصل وأم اللوز والحزام الناري يتصدران المشهد..!

ما أن بدأت لحظة الإعلان عن نتائج الثانوية العامة توجيهي 2022، حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقاطع الفيديو والمنشورات للمتفوقين والناجحين من الطلاب، لتسيطر "أم اللوز" على كافة المنصات الاجتماعية ووصلت إلى التريند.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي الفيديوهات المضحكة والمواقف المضحكة التي تتعلق بنتائج الثانوية العامة، وكان الفيديو الأبرز الطالبة "أم اللوز" لحظة اشعال الألعاب النارية شرق مدينة غزة، فرحًا بإعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين، إلى جانب مقاطع.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رصدت العديد من التغريدات والمنشورات، حيث كتبت روان عبر "توتير": "في عنا عامل، بنته توجيهي وبيعرفش كيف يجيب المعدل، فأعطى رقم الجلوس لأخويا عشان يطلّع له المعدل، وكتبه غلط وطلعت نتيجة بنت جايبة 31%، ويا حرام جايب حلويات ومبسوط ومتحمس وخربت فرحتهم، هلأ اكتشفنا إنها جايبة 85 بعد ما عملنا للبنت والعيلة أزمة نفسية".

أما أحمد فغرّد عبر حسابه: "خلصت توجيهي وخلصت جامعة وخلصت مزاولة وتوظفت ولحتى الآن يوم نتائج توجيهي غصّة في قلبي! الف مبروك لكل واحد فرحان بنتيجتو".

ولقي مقطع فيديو شرق حي الشجاعية لحظة اشعال الألعاب النارية ابتهاجًا بنتائج الثانوية العامة تداولا كبيرا، وجرى نشره على معظم صفحات التواصل الاجتماعي.

فيما كتبت لينا: "صارلي أربع سنين، كل توجيهي فلسطين والأردن أحضره وأقعد أتفرج فيديوهات وأتصفح الهاشتاق واشوف نسب الناس وفرحتهم الصراحه انه فرحه، أكثروا من فيديوهات ردات الفعل وقت النتيجه بالله عليكم"

وبشكل ساخر كتب عمر: "ابن جيراننا جايب ٥٣٪،، أهله صارلهم ساعة بيطخوا - مش قادرين يصيدوه".

كان صباحي مقابلات مع طلاب توجيهي وهيك كانت رد فعل الطالبة رغد وقت اعلان نتائج التوجيهي pic.twitter.com/IaU3JJM1ZL — أحمد حجازي _ الحاجز 𓂆🇵🇸 (@ahmedhijazee) July 30, 2022

فيما يرى الناشط اياد غير ذلك قائلًا: "والله نظام توجيهي هذا كله ماله ستين لازمة عاملين رعب للطلاب ورعب للعائلات ، اجواء رعب وكأنه بدو يطلق الطالب مكوك فضاء راح توقف عليه البشرية، الحياة ابسط من هيك بكثير والتعلم مبدأه الخطأ والتعلم والتصويب ، إلا عنا لازم تصيب وإذا ما بتصيب أنت مالك ستين لازمة ، ارحموا أنفسكم".